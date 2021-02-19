Что ненавидит Лолита Милявская, зачем Мария Максакова вернулась в Россию и каким человеком был Андрей Мягков

1 место. Лолита Милявская: Я могу простить неталантливость, но вот интриганство и закулисные войны ненавижу

Юрий Грымов и Лолита Милявская берут интервью друг у друга и говорят о том, как Лолита играет в театре Агафью Тихоновну в «Женитьбе» и о том, каким должен быть современный артист (слушать)

2 место. Мария Максакова: Я себя предательницей не считаю

В эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» Мария Максакова рассказала, почему вернулась в Россию, кто стоит за убийством её мужа и как она планирует жить дальше (слушать)

3 место. Светлана Немоляева: Мягков был великим импровизатором. То, что он придумывал, Рязанов оставлял в фильмах

Женя Лукашин, товарищ Новосельцев, Карандышев... Ушел Андрей Мягков, который блестяще сыграл эти роли. О том, каким актером и человеком был Мягков, в интервью Радио «Комсомольская правда» рассказала его коллега Светлана Немоляева (слушать)

4 место. «Последний герой». Что теперь не так с любимым реалити

Егор Арефьев и Сергей Ефимов обсуждают новый сезон некогда безумно популярного шоу (слушать)

5 место. Что-то есть, а слова нет! Как поменяется язык после запрета мата в соцсетях

Статистика показывает: после введения запрета на мат в соцсетях его там стало примерно в полтора раза больше. Так россияне выразили свой протест по поводу ограничения их свободы писать так, как хочется. Мы позвали в гости «ту самую училку», которая поправляет российских звезд и ведущих, автора канала «Училка vs ТВ» Татьяну Гартман, чтобы обсудить с ней, как меняется великий и могучий (слушать)

6 место. Люди раньше были добрее... Какое проявление доброты от посторонних вы помните?

Во времена, когда агрессия прет со всех сторон, мы решили сделать добрую программу и повспоминать вместе со слушателями о хороших моментах нашей жизни (слушать)

7 место. Азбука ТикТока: Как юные блогеры зарабатывают по миллиону в месяц

ТикТок - это соцсеть, где пользователи выкладывают короткие смешные видео. Чаще всего - танцуют или разыгрывают забавные сценки под фонограммы. Но некоторые её участники превратили это в суперуспешный бизнес и зарабатывают там миллионы. Рассказываем, как (слушать)

8 место. Как добавить лошадей в двигатель без капитального ремонта

Разбираемся вместе с экспертами, как можно продлить срок службы своей машины и даже повысить мощность двигателя без его замены (слушать)

9 место. Ученые объяснили, почему снятся вещие сны

Замечали, что иногда нам что-то снится, что кажется полной ерундой, а потом это внезапно происходит в реальной жизни. Что это? Мистика? Предчувствие? Ученые в мистику не верят, поэтому составили свою гипотезу, почему это происходит (слушать)

10 место. Кому нельзя делать прививку

Мария Баченина выясняет у доктора биологических наук Николая Никитина, о чем важно помнить, принимая решение о вакцинации (слушать)