«Увела чужого мужа и счастлива!»: где зрелые звезды нашли любовь – новые союзы Макеевой, Поверенновой, Наргиз

Анастасия Макеева готовится к свадьбе с Романом. Мужчина ради романа с артисткой бросил жену с четырьмя детьми и сейчас ждет оформления развода Фото: СОЦСЕТИ

Даже если «вам немного за тридцать есть надежда выйти замуж за принца» - обещала Верка Сердючка. Вот только где найти своего принца или принцессу? Наши звезды знают ответ на этот вопрос. Все они уже состояли в браках, успели разочароваться в семейной жизни, но решили попробовать еще раз. Рассказываем о новых и только намеченных свадьбах звезд.

Константин Ивлеев - на рынке

В феврале 2020-го года первая жена Константина Ивлева после 23 лет брака подала на развод. А в феврале 2021-го в Грибоедовском загсе Москвы ведущий шоу «На ножах» и «Адская кухня» (телеканал «Пятница!») женился второй раз. Регистрация брака прошла в узком кругу друзей, а пышное торжество состоится в марте на Кубани – в станице Тамань на родине молодой жены Валерии Куденковой. Два дня торжеств будут насыщенными – венчание, казачьи гулянья, выступления звезд. Все это устраивают под наблюдением телекамер – свадьбу снимут для реалити-шоу «Четыре свадьбы» и покажут на телеканале «Пятница!» 25 марта. Шеф-повар Ивлев таким раскладом доволен: «Свадьба - прекрасный праздник, где все напиваются, гульбанят. Да, у меня тоже будет все нескромно!»

Шеф-повар Константин Ивлев после встречи с Лерой изменился: похудел на 22 кг – раньше весил 134 кг. Фото: СОЦСЕТИ

Вторая жена 47-летнего повара Ивлева младше его на 19 лет. А разница в возрасте с первой супругой Марией была всего 5 лет, от этого союза есть двое детей – 7-летняя Маша и 21-летний Матвей. Кстати, оба знакомства с женами у Ивлева были романтичными – первую жену подвез на машине и сразу же покорил собственноручно приготовленными пирожками. А вторую зазнобу Константин приметил на рынке: пока Валерия пробовала черешню прямо с лотка на витрине, ее наблюдательная подруга шептала женщине на ухо: «С тебя глаз не сводит шеф-повар Ивлев». Константина сложно не узнать – мужчина колоритный. Влюбился он в брюнетку с Кубани с первого взгляда, подошел познакомиться и начал ухаживать. Оказалось, что Куденкова переехала в столицу восемь лет назад с дипломом экономиста, а сейчас заканчивает журфак МГУ. Молодая жена уже трудится в компании мужа. Ивлев – человек обеспеченный. Появление на телеэкране обеспечило ему рекламные контракты и развитие собственного бизнеса: фабрики-кухни, столовые, идет строительство ресторанов.

Так что Константин обеспечивает и молодую жену, обустраивая новый дом, и сын с дочкой от первого брака не обделены деньгами и вниманием отца. Кажется, что и первая жена Мария Ивлева прекратила войну с бывшим. По женской версии брак распался, так как ей прислали видео с доказательствами измен мужа, а он отпираться не стал. По мужской версии – от первой жены Константин ушел по собственной воле. Ивлев говорит, что счастлив: «У нас дети будут с Лерой однозначно, сто процентов!» А пока что Константин рядом с молодой женой молодеет на глазах — визуально сбросил лет десять, а заодно 22 кг лишнего веса.

Дарья Повереннова – в театре

48-летняя Дарья Повереннова и 57-летний Андрей Шаронов расписались 14 февраля и отметили бракосочетание в узком кругу. Избранник актрисы человек деловой и весьма обеспеченный: президент Московской школы управления «Сколково», председатель совета директоров АО «Медицина» и других крупных предприятий.

Дарья Повереннова и Андрей Шаронов в загсе 14 февраля 2021 года. Фото: СОЦСЕТИ

«Мы шли к этому почти 8 лет!» - актриса не скрывает, что путь в загс был долгим. Дарья познакомилась с Андреем благодаря друзьям. После известия о свадьбе актрисы, ее атаковали вопросами: где же она нашла миллионера, да еще такого симпатичного. Повереннова ответила всем сразу на своей странице в инстаграме: «Друзья Татьяна и Рустэм пришли ко мне на спектакль «Любовь глазами сыщика» в театр им. Маяковского. И пригласили своего друга – Андрея Шаронова. Андрей тогда пришел с букетом белоснежных гладиолусов такой красоты, каких я в жизни не видела! А потом мы пошли гулять с Андреем по ночной Москве. Середина июня, жара, романтика. Ну а дальше – совместные посиделки, разговоры до утра, смех, шампанское, шутки, песни под гитару». После регистрации брака Повереннова обнадежила женщин, «которым немного за тридцать»: «Кто сказал, что с возрастом нет шансов на женское счастье? Или на мужское? Ерунда! Не забывайте, что жизнь не заканчивается молодостью…»

У Дарьи Поверенновой от предыдущего брака уже взрослая, замужняя дочь. Для Андрея Шаронова это тоже второй брак – он вдовец, его первая супруга умерла девять лет назад. От этого брака у Шаронова двое взрослых детей.

Анастасия Макеева - на стройке

39-летняя звезда шоу «Точь-в-точь» на Первом канале Анастасия Макеева на днях обрадовала и друзей, и журналистов – она готовится к свадьбе. Актриса и певица официально выйдет замуж уже в четвертый раз, с третьим мужем юристом Александром Саковичем развод был оформлен год назад. Последние полгода Макеева интриговала публику заявлениями о том, что наконец-то нашла свое женское счастье: «Он строитель. Мы познакомились на стройке. Хочу дать совет - девушки, начинайте строить дом и пусть у вас все валится из рук. Быть слабой женщиной с дрелью в руках – правильное направление. Я почувствовала себя настоящей женщиной. Результаты весьма хорошие».

Анастасия в пандемию занялась обустройством загородного дома, а ее новый избранник был одним из нанятых для этого строителей. Макеева только на этой неделе опубликовала фото жениха в соцсетях – прятать больше не было смысла, так как свадьба не за горами. Тем более, артистка очарована и околдована новой любовью – считает своего Романа настоящим красавчиком, даже сравнила его внешность с Брэдом Питтом. Но как только фото будущего мужа Макеевой появилось в соцсетях – всплыли подробности его личной жизни.

Оказалось, что у Романа Малькова сейчас идет бракоразводный процесс. Роман был женат почти 20 лет, и у него с супругой Светланой четверо несовершеннолетних детей. По рассказам друзей семьи – Роман и Светлана переехали шесть лет назад жить в Словению, год назад мужчина рванул на родину на заработки, откуда высылал жене и детям деньги. В июле Романа наняла для строительных работ на своем участке актриса Макеева. А вскоре мужчина отправил жене сообщение о том, что встретил новую любовь, теперь Светлана подала на развод.

«Роман и Настя неразлучны. Сейчас он занимается ее делами, везде сопровождает – на съемки, выступления. Она заботится о женихе. Кажется, что сейчас делают ему зубы», - рассказала kp.ru коллега Макеевой. Анастасия не видит проблемы в том, что у Романа есть дети от прошлого брака – бросать он их не собирается. К тому же, Макеева и сама давно мечтает родить. После того, как личность Романа «идентифицировали», Анастасию в социальных сетях атаковали недоброжелатели – актрисе пришлось даже закрыть комментарии под совместными фото, потому что в них было много агрессии. Самые невинные обвинения в адрес звезды звучат так: «увела чужого мужа и счастлива», «погналась за красивой внешностью, не думая о детях».

Певица Наргиз – в студии

50-летняя певица Наргиз сейчас в Америке – навещает маму, детей и внука. Но каждый день она на связи с возлюбленным, который ждет ее в России. Наргиз не случайно лишь недавно рассекретила новые отношения – говорят, что дело идет к свадьбе. Избранник певицы Антон Ловягин младше ее на 11 лет, он член музыкальной команды Наргиз - техник. Служебный роман начался в студии, как это часто бывает у музыкантов. У пары отношения романтические – любят проводить выходные в разговорах и на прогулках вдвоем. У Наргиз взрывной характер, а Антон – спокойный, понимающий. Наргиз это ценит: «Антон уникальный человек, который терпит от меня все. Я постоянно влюбляюсь. Человек я преданный, но могу пофлиртовать у Антона на голове с другим мужчиной. Могу, например, во время вечеринки скинуть одежду и потанцевать голой на столе… Я всегда делаю то, что мне нравится, но знаю грань».

У Наргиз и Антона Ловягина — служебный роман. Вместе в студии, на гастролях и дома. Фото: СОЦСЕТИ

У Антона от предыдущего брака есть сын, у Наргиз – трое детей от разных мужей и внук. Став счастливой в новых отношениях, певица наладила контакт с последним экс-супругом Филом, который живет в Америке.

Настасья Самбурская – на работе

33-летняя Настасья Самбурская перестала скрывать от друзей жениха – 39-летнего Илью Бурмистрова. Три года назад артистка пережила развод с малоизвестным актером Кириллом Дыцевичем. И вот наконец встретила мужчину-мечты: «Я семь месяцев в отношениях, просто я не делаю из этого цирк шапито». Звезда сериала «Универ» не скрывает, что с таким мужчиной можно строить серьезные отношения.

Настасья Самбурская с женихом Ильей Бурмистровым недавно летала на Мальдивы. Фото: СОЦСЕТИ

Пара этой зимой провела романтический отпуск на Мальдивах, Илья водит Настасью по ресторанам, встречает после спектаклей. А живут они в квартире Самбурской. Бурмистров – партнер и преподаватель бизнес-школы электронной коммерции. Познакомились Анастасия и Илья на одном из светских мероприятий. Кажется, что актриса наконец-то нашла свое женское счастье.

Самбурская три года после развода искала встречи с мужчиной-мечты. Фото: СОЦСЕТИ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эвелина Бледанс перестала скрывать кавалера, а Жанна Эппле вышла в свет с женатым актером

На юбилей Сергея Пенкина актрисы пришли по парам, а Эвелина даже продемонстрировала публике свои таланты певицы (подробности).