Что нужно сделать первым делом на даче в феврале?

Заядлые садоводы знают, что подготовку сада и огорода необходимо начинать еще зимой. К уборке сада можно приступить еще до того, как снег окончательно растает. Для начала нужно убрать зимние укрытия, опоры, бурелом и различный садовый мусор.

Обычно в феврале выпадает самое большое количество снега за всю зиму. Нужно помнить, что убирать его надо не только из-под ног. Большое скопление снега приводят к повреждению кровли дачных строений, в частности теплиц, переохлаждению почвы, и почек деревьев. Чтобы избежать этого, нужно регулярно чистить крыши, дорожки и не забывать стряхивать снег с деревьев и кустов.

С некоторыми из этих задач отлично справится аккумуляторный снегоуборщик Greenworks модели GD40SS – незаменимый помощник при уборке снега. Эта модель оснащена механизмом, которой собирает снег внутри, а затем выбрасывает его в определенном направлении. Аккумуляторный снегоуборщик является наиболее современным и комфортным инструментом для частного пользования. Безусловным достоинством данной модели является долгое время автономной работы на одном заряде аккумулятора: без перерыва снеголопатой можно будет работать до 30-40 минут.

Особое внимание в конце зимнего сезона стоит уделить деревьям и кустарникам. У некоторых из них могли усохнуть или сломаться ветки. Из-за этого на них могут начать отрастать волчки, которые пагубно влияют на здоровье кроны и самого дерева. Необходимо помнить, что молодые деревья обрезают, когда не ожидается сильных морозов. Весенняя обрезка необходима для создания правильной формы, а также для удаления старых засохших веток. Это способствует повышению урожайность растения. Но здесь необходимо быть аккуратным и внимательным – цветущие ранней весной кустарники обрезать нельзя, так как почки формируются у них в зимний период и на первый взгляд могут показаться мертвыми, но это не так.

Чтобы быстрее справиться с этой задачей, можно задействовать аккумуляторные садовые ножницы-кусторез Greenworks G24SHT. Благодаря высокой частоте резов в минуту с ними удобно работать как в режиме садовых ножниц, так и в режиме кустореза. Помимо удаления поломанных, засохших и больных веток, они помогут придать форму любому кустарнику и сделать сад более привлекательным.

Это основные моменты, про которые необходимо помнить, начиная подготовку сада или огорода к весне. Аккумуляторная техника Greenworks сделает работу в саду и на даче более комфортной благодаря легкости и безопасности использования. Помимо этого, аккумуляторная техника славится своей малошумной работой и экологичностью.

Реклама