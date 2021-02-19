Росавиация опровергла возобновление чартерных рейсов в Египет Фото: Иван ВИСЛОВ

Росавиация не подтвердила информацию некоторых СМИ о якобы скором возобновлении чартерного авиасообщения между Россией и курортными городами Египта: Шарм-эш-Шейхом и Хургаду. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 19 февраля.

- Росавиация не подтверждает предположения отдельных СМИ о возобновлении чартерных полетов в курортные города Египта, - говорится в заявлении.

Напомним, накануне издание Al-Ahram написало, что чартерные полеты Россия-Египет будут возобновлены с марта этого года. Вчера Министерство гражданской авиации Египта также заявило, что Москва и Каир договорились о возобновлении чартерных рейсов, однако точно даты египетское ведомство не назвало.

Авиасообщение между Россией и курортами Египта была прервано в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синаем. Весной 2018 году восстановили регулярные рейсы в Каир, однако египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из РФ.

Несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности уже инспектировали аэропорты Египта. С 27 января по 3 февраля в Египте работала группа представителей российского Минтранса и специалистов в сфере безопасности на воздушном транспорте. Они вновь проверили безопасность аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха.