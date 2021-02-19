Боятся потерять миллиарды: почему Европа не спешит вводить новые санкции против России

Жозеп Боррель после визита в Россию рекомендовал ввести прости нашей страны новые санкции. Фото: REUTERS

СТРАННАЯ ТИШИНА

После ареста Алексея Навального в середине января руководство Евросоюза завело свою вечную песню: надо бы ввести против России новые санкции. Но песня эта получается какой-то вялой. Мы-то привыкли к другим ритмам: чуть что, Европарламент немедленно достает из широких штанин очередной пакет санкций и обещает побольнее ударить им Россию. А тут - никакой спешки и никакой конкретики. Навальному уже и условный срок на реальный заменили, и по обвинению в клевете несколько судов провели, а санкций все нет. Даже как-то странно.

Но если углубиться в экономическую статистику, то ничего странного в поведении европейцев нет. На дворе вообще-то глобальный кризис. И несмотря на давление США, которые требуют поскорее припечатать Россию новыми санкциями, руководству Евросоюза ой как не хочется наносить очередной удар по своей экономике. Это не опечатка: именно по своей.

Напомним, впервые Евросоюз ввел против России санкции в 2014 году из-за присоединения Крыма и конфликта на востоке Украины. Наша страна ответила продуктовым эмбарго, запретив импорт мяса, молока, рыбы, фруктов и овощей из ЕС и некоторых других стран. Это стало началом «санкционной войны», которая не утихает до сих пор.

В первые пару лет после введения санкций Европарламент радостно констатировал: ограничения для России «оказались болезненными» и не дали нашей стране достичь «более высоких темпов экономического роста». Спорить с этим было бы наивно: санкции на нашу экономику действительно влияют. Но как выяснилось, не только на нашу. Прошло несколько лет, западные аналитики подсчитали эффект от санкций и увидели обратную сторону медали: европейская экономика страдает от них примерно так же, как и российская.

УДАР ПО СВОИМ

В 2018 году депутаты Европарламента были вынуждены признать: ограничения не помогают изолировать Россию, которая играет все более серьезную роль в мировой политике. А в 2019 году аналитики Кильского института мировой экономики (Германия) и Линнальского университета (Гонконг) подвели финансовые итоги санкционной пятилетки. Они построили модель – как развивалась бы экономика России и ЕС, если бы не было ограничений. И выяснили: ежемесячно из-за санкций Россия и ЕС теряют в среднем 4 млрд долларов. Из них на Россию приходится 2,2 млрд, на Евросоюз – 1,8 млрд. Сильнее всех европейских стран, по данным Кильского института, страдает Германия – из-за санкционной войны она ежемесячно теряет 727 млн евро. Это 0,8% от экспорта страны.

Венский институт международных экономических исследований приводит свои цифры. Как подсчитали венские аналитики, из-за сокращения экспорта в Россию в 2014-2018 годах Австрия потеряла 0,5% ВВП, Германия – 0,2% ВВП. Больше всего от ограничений на экспорт пострадала Словакия, потерявшая 1% ВВП; а Чехия с Венгрия недосчитались по 0,6 валового продукта.

При этом экономисты отмечают: от собственных санкций Европа страдает даже больше, чем от наших.

- Те страны Евросоюза, которые до 2014 года были ориентированы на экспорт продукции в нашу страну, заметно пострадали от санкций со стороны России. Но если говорить о европейской экономике в целом, то влияние наших санкций нельзя назвать существенным. Гораздо сильнее по экономике ЕС ударили их собственные санкции против нашей страны и санкции США, - говорит Анастасия Лихачева, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. - Европа сама запретила своим компаниям инвестировать в нашу экономику. Это создало серьезные проблемы для предприятий в Германии, Нидерландах, Франции, Италии и других странах, которые много лет поставляли в Россию промышленное оборудование и технологии.

Два месяца назад торгово-промышленная палата немецкого Дюссельдорфа в очередной раз это подтвердила. По ее подсчетам, из-за санкций против России Европа ежегодно теряет 21 миллиард евро. Четверть этого ущерба – 5,45 млрд – приходятся на Германию. Сильнее всего от антироссийских санкций в Европе страдают автомобильная отрасль, машиностроение, химическая и обрабатывающая промышленность.

- С экономической точки зрения санкции приводят только к проигрышу обеих сторон, - констатируют аналитики из Дюссельдорфа в своем отчете. И призывают отменить ограничения.

В общем, от антироссийских санкций европейская экономика намучилась не меньше нашей. Именно поэтому руководство ЕС так осторожничает с новым «санкционным пакетом». Для Европарламента сейчас главное - чтобы из этого пакета не посыпались новые проблемы для их собственной экономики. Как-никак, кризис на дворе.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Анастасия Лихачева, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики:

«Антироссийские санкции объединяют Евросоюз»

Почему Европа вот уже шесть лет продолжает вводить санкции против России, если это наносит ущерб их экономике? Тут есть несколько причин. Во-первых, санкции – это политический инструмент. Санкции вводятся для того, чтобы изменить поведение оппонента на политической арене, и даже если собственная экономика при этом страдает, ей могут слегка пожертвовать. Но если раньше санкции были инструментом крупных держав, то ситуация изменилась. Сейчас санкции вводят все подряд: Саудовская Аравия против Канады, Украина против России, Индия против Китая, Белоруссия и страны Балтии друг против друга и т. д. Одним словом, санкции в современном мире перестали быть уникальным инструментом давления и зачастую несут символическую функцию: показать, что ты чем-то недоволен. И поскольку российское политическое поведение не меняется и отношения с ЕС продолжают ухудшаться, Европа не может не ввести очередные санкции. Особенно на фоне кризиса, когда соблазн переключить внимание граждан с внутренних проблем на внешние очень высок.

Но еще важнее для Евросоюза, что антироссийские санкции – это мощный объединяющий фактор. Вернемся к 2014 году, когда санкции ввели впервые. Ни по миграционному кризису, ни по восточному партнерству, ни по отношениям с США, ни по роли ЕС в мире, ни по многим другим вопросам странам единой Европы не удалось достичь согласия. Единственный вопрос, который объединил тогда Европу в вопросах внешней политики - это антироссийские санкции. Отказаться от них – означает признать, что Европа снова находится в кризисе интеграции во внешней политике. А кризис внутри и так налицо.

Но когда наступил кризис из-за коронавируса, Евросоюз пусть и не сразу, но попытался объединиться в борьбе с новой проблемой. Это способствует тому, что ЕС сегодня не спешит вводить против России новые санкции - у Евросоюза появилась новая точка объединения. Кризис настолько глубокий, что вопрос «Что нам делать с ковидом» гораздо важнее, чем «Что нам делать с плохой Россией». Да и деньги терять Евросоюзу сейчас особенно не хочется, а любые серьезные санкции к этому приведут. Все понимают, что в кризис ограничения на сотрудничество с Россией могут ударить по их собственной экономике сильнее, чем в благополучные времена.

Поэтому санкции против нас, скорее всего, Европа все же введет. Но скорее символические. Ожидать серьезных ограничений и разрыва отношений с хлопаньем дверью пока не стоит.

СКАЗАНО

«Санкции ЕС против России – это выстрел себе в ногу. Они неэффективны и наносят значительный ущерб нашей экономике», - премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Санкции против России дорого обошлись всем нам. Из-за них ЕС за полгода потерял 21 миллиард евро на экспорте», - министр иностранных дел Испании Хозе Мануэль Гарсия-Маргальо.

«Самый большой негативный эффект получил не аграрный, а технологический сектор Евросоюза. Из-за санкций остаются непроданными машины и оборудование на несколько миллиардов евро», - заместитель генерального секретаря Еврокомиссии Хенрик Хололей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Санкции США против России из-за Навального: какими они могут быть и кого затронут

Разбираемся, чего нам ждать от «западных партнеров» (подробности)