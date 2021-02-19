В России появился канал документальных фильмов «Звезда Плюс»

В День Защитника Отечества в России будет запущен телеканал «Звезда Плюс».

В День Защитника Отечества в России будет запущен телеканал «Звезда Плюс». Производитель канала – телерадиокомпания «Звезда» (медиахолдинг «Красная звезда»).

- Учитывая то, с каким успехом идут на канале «Звезда» наши документальные проекты, насколько они оказались востребованы зрителями, мы решили запустить новый канал «Звезда Плюс», целиком посвященный этому жанру, - пояснил президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов.

В сетке вещания «Звезды Плюс» - документальные проекты, созданные в течение десяти последних лет. Подчеркивается, что лучшие программы и проекты будут транслироваться круглосуточно - без рекламы, политики и новостей.

Эфир «Звезды Плюс» состоит из четырех тематических блоков: «Загадки и тайны» (шпионские истории, громкие разоблачения и подлинные факты, полученные из закрытых архивов и на секретных объектах по всему миру); «Великая Отечественная» (летопись Великой Победы, которая изменила ход мировой истории); «Оружие России» (эксклюзивные репортажи с закрытых военных объектов до их выхода в федеральный эфир) и «Настоящие легенды» (удивительные истории из мира кино, армии, космоса и других областей представят любимые всеми ведущие: Гарик Сукачев и Арарат Кещян, Андрей Бурковский и Борис Щербаков, Михаил Башкатов и Андрей Чернышов).

Кроме того, только зрители «Звезды Плюс» смогут увидеть в прямом эфире Армейские международные игры-2021 в полном объеме, включая состязания танковых экипажей, битвы боевых машин пехоты, виражи летных экипажей и др.

Лозунг нового канала — «Естественный интеллект!». Так продюсеры подчеркивают, что канал вооружает знаниями, заряжает эмоциями и защищает от исторических фальсификаций.