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В США опубликовали компромат на Трампа: Связи с КГБ, секс-вечеринки и служба Москве

Книгу о темной стороне биографии миллиардера осмелились выпустить только после окончания его президентского срока
Людмила ПЛОТНИКОВА
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Дональда Трампа назвали агентом КГБ.

Дональда Трампа назвали агентом КГБ.

Фото: REUTERS

Вокруг Дональда Трампа новый скандал. Нет, он больше не призывает к революции, и даже его налоговые декларации, кажется, интересует только парочку нью-йоркских прокуроров, которые ждали случая прищучить миллиардера. Все намного серьезней: все эти годы теперь уже экс-президент был агентом КГБ.

По крайней мере это утверждает американский журналист и писатель Крейг Унгер в своей новой книге с кричащим названием «Американский компромат: как КГБ СССР разрабатывал Дональда Трампа и другие истории о сексе, жадности, власти и предательстве».

«Комсомольская правда» прочитала эту книгу, чтобы выяснить, насколько обоснованы обвинения в работе Трампа на Советский Союз.

Конечно, выглядят такие рассуждения не очень правдоподобно. Например, не ясно, почему же Унгер 4 года молчал о том, что его страной правит агент страшной спецслужбы «империи зла». И даже сейчас на Трампа не посыпался ворох судебных исков.

Похоже, что автора интересовала не истина, а лихо закрученный сюжет, в котором есть и игра разведок, и теории заговора, и обязательный в этих случаях секс. Книга, правды ради, читается на одном дыхании. И главный художественный вымысел заключается в том, что, согласно фантазиям Унгера, КГБ СССР еще в середине 1970-х годов увидел в «жадном и тщеславном» Трампе ценный актив и принялся за его разработку.

Автор книги называет Трампа расистом, женонавистником и головорезом.

Автор книги называет Трампа расистом, женонавистником и головорезом.

Фото: REUTERS

Унгер и не скрывает, что главным источником его вдохновения при написании этой книги стал Юрий Швец – бывший майор КГБ, перебежчик, живущий сейчас в Америке. Швец давно и охотно рассказывает, как он якобы был сокурсником российского президента, как лично участвовал в самых громких операциях советской и российской разведки, не акцентируя внимания доверчивых американцев на несовпадении дат, паролей и явок и пятнах своей биографии.

Все началось, по словам то ли Унгера, то ли Швеца, в далеком 1976 году (на заметку: Швецу тогда было 24 года), когда молодой и амбициозный девелопер Трамп приобрел в центре Нью-Йорка гостиницу. Телевизоры для номеров он якобы решил приобрести в магазине, совладельцем которого являлся эмигрант из Советского Союза, одессит Сэм (Семен) Кислин. А сам магазин считался точкой, в которой КГБ вербовал потенциальных сотрудников.

Кислин действительно заработал свой первый миллион, продавая советским дипломатам и командировочным электронику. Но делал деньги он на телевизорах и видеомагнитофонах, работавших только по европейским, а не американским стандартам. Помните аббревиатуры PAL и SECAM? Телевизоры, которые были нужны Трампу, у Кислина просто не продавались. Но зачем писать об этом? Раз Швец сказал, то, значит, купил. Причем не просто купил, а взял в кредит.

В общем, после такой выгодной сделки Трампу не оставалось ничего другого, как начать сотрудничать с КГБ, позже стать президентом США и расплатиться по всем долгам.

В зарослях развесистой клюквы найдется местечко как для легкой эротики, так и для жесткого порно. Унгер мастерски вписывает в свое повествование фигуру покончившего с собой миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна. Точнее, целый треугольник – Эпштейн – его подруга Гислейн Максвелл – ее отец, британский медиамагнат Роберт Максвелл.

Имя Максвелла еще при его жизни обросло слухами и легендами, а после его загадочной смерти все чаще стали говорить о связях Максвелла чуть ли не со всеми разведками мира.

Унгеру этих слухов оказалось достаточно, и он лихо увязывает педофильскую сеть Эпштейна с бизнесом Трампа, добавляя к этому мифические связи Роберта Максвелла с советской разведкой.

Главное, что все дивиденды от слаженных действий этой троицы получает Москва. Эпштейн и Максвелл развращают молоденьких девушек, затем внедряют их в Кремниевую долину, и в Россию рекой текут все секреты, связанные с разработкой суперкомпьютеров и искусственного интеллекта. Доказательством этой блестяще разыгрываемой операции российской разведки у Унгера служат даже не откровения Швеца, а… слова российского президента, который действительно сказал - «кто станет лидером в сфере искусственного интеллекта, станет управлять миром».

Благодаря коонавирусу США распахнули занавес, дабы выставить на всеобщее обозрение свои грязные секреты

Благодаря коонавирусу США распахнули занавес, дабы выставить на всеобщее обозрение свои грязные секреты

Фото: REUTERS

ДОСЛОВНО

О Трампе

«Для большей части страны он был вульгарным и мерзким, женоненавистником, расистом, головорезом, шутом, который заботился только о своих финансовых интересах и не останавливался ни перед чем, чтобы насытить их… Его шутовство маскировало настоящую демагогию. Это тиран, очаровавший десятки миллионов людей… Для них он был великим лидером, он был диктатором».

О США

«Рожденные в первородном грехе рабства, Соединенные Штаты, благодаря коронавирусу, распахнули занавес, дабы выставить на всеобщее обозрение свои грязные секреты – декадентский, теневой мир компромата – предательство, торговлю людьми с целью их сексуальной эксплуатации, расизм и жадность».

О связях Трампа с Россией

«Утверждения о том, что президент США был агентом враждебной державы, не были приняты достаточно серьезно… Проблема заключалась в том, что само предположение об этом было настолько ужасным, что никто не хотел принимать его всерьез. Естественной реакцией на него было – этого просто не может быть».

О сверхуспехах КГБ

«Самое большое отличие КГБ от других разведок, как рассказал мне Швец в ходе моего первого разговора с ним, ставшего первым в серии бесед, это то, что КГБ очень терпеливо. Оно может работать и ждать годами. Американцы хотят результатов вчера или сегодня, поэтому у них их и нет… Когда люди начинают говорить о связях Трамп с КГБ или российской разведкой, они ищут сверхсложный план, разработанный десятилетия назад, завершившийся избранием Трампа президентом США. Но то, что произошло с Трампом, лучше всего рассматривать как серию последовательных, а иногда не связанных с собой операций».

Автор не исключает, что Трампа внедрили в руководство США русские.

Автор не исключает, что Трампа внедрили в руководство США русские.

Фото: REUTERS

О компромате на Трампа

«Трамп дружил с Эпштейном (миллиардер, обвиненный в США в вовлечении несовершеннолетних в проституцию, педофилии и пр., покончивший с собой в нью-йоркском КПЗ – Ред.), но их дружба неожиданно для многих прекратилась…Бывший сотрудник Эпштейна, попросивший меня не называть его имени, рассказал мне, что хозяин показывал ему фотографии. Но одной Трамп запечатлен с обнаженной по пояс молодой девушкой. На второй – с двумя смеющимися особами, которые указывают на мокрое пятно на самом интересном месте брюк Трампа. Эпштейн уверял, что это было пятно от спермы».

О заговоре

«Эту теорию пропагандировал глава контрразведки ЦРУ Джеймс Энглтон, прославившийся своей навязчивой идеей по поводу того, что Советский Союз внедрил в США своего агента на самом верху. В ходе своих поисков Энглтон стал олицетворением мощной, темной составляющей американской культуры, сумасшедшего, параноидального охотника на «кротов» времен холодной войны, фанатичного ищущего реальных и воображаемых шпионов, заговоры, направленные против американского правительства. Его теории парализовали операции ЦРУ против Советов почти на два десятилетия, потому что Энглтон был убежден, что КГБ проник в ЦРУ на самом высоком уровне, а практически каждый советский перебежчик был провокацией КГБ. В академиях советской разведки с удовольствием изучали действия Энглтона, потому что он надолго парализовал ЦРУ… После десятилетий анализа его работы в ЦРУ пришли к выводу, что все его теории были бессмысленными. Он ошибался… Но ведь ни у кого не вызовет удивления, если бы русские не попытались как можно выше поставить своего человека в американском правительстве».

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙДональд Трамп, 45-й президент США