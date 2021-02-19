«Я должен был победить не только соперника, но и зрителей»: Медведев прошел в финал Australian Open

Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в финал Australian Open 2021 Фото: REUTERS

Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в финал Australian Open 2021. Чтобы выиграть в полуфинале у своего давнего врага грека Стефаниса Циципаса россиянину понадобилось всего три сета – 6:4, 6:2, 7:5. Это будет второй финал Большого шлема для Даниила. Но там его ждет лучший теннисист мира – Новак Джокович.

Циципас – наполовину русский. Его дедушка играл в сборной СССР вместе с Львом Яшиным

У Медведева и Циципаса давний конфликт. Как-то раз они здорово зацепились языками, и наговорили друг другу много лишнего. Стефанос якобы бросил Даниилу «с…ый русский», и Медведев вскипел. С тех пор они считаются врагами.

Причем Циципас вроде как сказал те слова даже на русском языке – он и сам наполовину русский. Мама греческого теннисиста – Юлия Савченко. Сейчас у нее фамилия Апостоли, но в 1980-х одна входила в число лучших теннисисток СССР. А потом вышла замуж за своего тренера Апостоли Циципаса, и их старший сын уже в 20 лет стал лучшим теннисистом в истории Греции.

Дедушка Стефана еще более знаменитый советский спортсмен. Сергей Сальников был знаменитым футболистом «Спартака», а в 1956-м году в составе той самой легендарной сборной СССР с Яшиным, Стрельцовым и Симоняном стал олимпийским чемпионом Мельбурна.

Циципас потерпел поражение с полуфинальном матче против Медведева. Фото: REUTERS

Циципас бросался бутылкой – ему помогло

Так что Стефанос точно мог много чего наговорить Даниилу. А сам Медведев давно себе создал репутацию человека, который не боится вступать в любые конфликты. Вот только на корте Циципасу редко когда удавалось что-то возразить Дане. Счет их встреч после этого матча – 6:1 в пользу Медведева. И в Австралии ничего в этом смысле не изменилось.

Циципас усиленно сопротивлялся только в первом сете, когда ему даже удалось отыграть несколько сетболов при сете 4:5. Но Медведев в этот сложный момент устоял, забрал первый сет (6:4), а во втором и вовсе уничтожил соперника (6:2). Оказалось, что Циципас не готов к длинным розыгрышам мяча, после обмена несколькими ударами 21-летний грек уставал и отправлял мячи в аут и в сетку.

Стефанис нервничал и бросался бутылкой с водой – в аристократическом теннисе это считается серьезным нарушением этика и невозможным проявлением эмоций. И греку при поддержке зрителей удалось создать проблемы сопернику в 3-ем сете. Но Медведев взял себя в руки, и ему удалось перед сложным финалом обойтись «малой кровью» трехсетового поединка – 6:4, 6:2, 7:5. «Я должен был победить не только соперника, но и зрителей», - заявил Даниил после матча.

В финале Даниила Медведева ждет грозный Новак Джокович. Фото: REUTERS

Впереди финал с Джоковичем

А в финале Даниила Медведева ждет грозный Новак Джокович. Счет их встреч 4:3 в пользу серба. Но три выигранных Даниилом матча говорят о том, что и против первой ракетки можно играть и добиваться успеха. Накануне 34-летний Джокович оборвал сказку Аслана Карацева, и перед встречей со следующим россиянином будет иметь на один день отдыха больше. И вообще у него 8 финалов в Австралии, и он ни разу не проиграл.

Для Даниила Медведева это будет второй финал турнира Большого шлема в карьере. Первый, на Открытом чемпионате США 2019 года, он проиграл Надалю, и там россиянин воевал не только против соперников, но и всех трибун. Зато сейчас Даня стал более спокойным, и возможно лучше готовым к большой победе. «Против Джоковича придется потрудиться. Он не даст выигрывать много мячей», - заявил Медведев после матча.

Финал Australian Open 2021 состоится в воскресение, 21 февраля.

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