Самое актуальное: какой анализ покажет эффект от «Спутника V»

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Это вызывает лишь путаницу и недоверие к медицине.

Всего за 5 минут поможем разобраться в тестах на антитела и принципе работы вакцины «Спутник V», а также расскажем, какой анализ действительно покажет эффект от прививки.

Суть вакцины «Спутник V»

Внешне SARS-CoV-2 похож на шар, усеянный шипами. Эти шипы называются «S-белок» (от слова «spike» – шип) – вирус проникает в наши клетки именно за их счет.

На самом деле, это скорее не шипы, которые прокалывают клетку, а «ключи», которые открывают определенные «замки» – по имеющимся данным, это белки АПФ2 и CD147. АПФ2, например, есть на клетках органов дыхательной системы – по этой причине коронавирус может вызвать воспаление легких.

Итак, запомним, что S-белок – это «ключ». Если его сломать, дверь открыть не получится. На этом и основана идея вакцины «Спутник V» – если не вдаваться в подробности, то она призвана научить наш организм вырабатывать антитела к S-белку нового коронавируса.

Что такое антитела

Вкратце, антитела, или иммуноглобулины – «наводчики», которые прикрепляются к чужеродным клеткам и тем самым помечают их для уничтожения иммунной системой. Для каждого врага организм вырабатывает свои уникальные антитела. Например, иммуноглобулины к вирусу краснухи не смогут прикрепиться к вирусу герпеса.

Антитела могут быть нескольких классов. В случае с SARS-CoV-2 лаборатории предлагают тесты на классы IgM и IgG. Важно знать, что обычно при заражении коронавирусом первыми в бой идут иммуноглобулины M, а иммуноглобулины G подключаются позже и остаются в крови намного дольше – так можно отслеживать стадию инфекции.

При чем тут нуклеокапсид

Теперь мы знаем, что у SARS-CoV-2 есть «ключи» к нашим клеткам в виде S-белка, а вакцина «Спутник V» учит организм «ломать» их. Также мы знаем, что антитела бывают разных классов и обычно вырабатываются в определенном порядке в зависимости от стадии инфекции.

Добавим к нашим знаниям еще кое-что – коронавирус состоит из нескольких белков. В их числе – нуклеокапсид или N-белок, «броня» РНК вируса. Сверху есть еще один барьер – липидная оболочка, поэтому сразу после попадания вируса в организм антитела к нуклеокапсиду не вырабатываются – иммунная система просто не видит его, в отличие от S-белка, который находится снаружи оболочки и ничем не защищен.

Почему одни тесты дают результат, другие – нет

Со всей этой информацией мы рассмотрим тесты, которые сейчас предлагаются россиянам. Это исследования на антитела IgM к S-белку, антитела IgG к N-белку, суммарные антитела IgM и IgG и анализ на нейтрализующие антитела к S-белку после вакцинации.

Начнем с первого анализа – антитела IgM к S-белку. Казалось бы, если вакцина учит организм реагировать на S-белок, то именно этот анализ поможет оценить иммунный ответ. Это не так.

Как мы уже говорили, IgM в основном вырабатываются на начальной стадии инфекции. Эти иммуноглобулины не отвечают за долгосрочный иммунитет – их присутствие в крови может сообщить о недавнем заражении коронавирусом. На поздних стадиях их концентрация значительно снижается.

Далее рассмотрим исследование на N-белок. Наличие антител IgG к N-белку говорит о более поздних стадиях инфекции – вирус уже успел побывать в крови достаточно долгое время, чтобы нуклеокапсид попал в поле зрения иммунной системы. Вакцина же учит организм распознавать именно S-белок.

По этой причине присутствие IgG к N-белку в крови может говорить как о более поздних стадиях инфекции, так и о наличии иммунитета к SARS-CoV-2, появившегося без участия вакцины «Спутник V».

Анализ на суммарные антитела IgM и IgG нужен в тех случаях, когда важно знать, был ли контакт с вирусом вообще – этот тест покажет наличие иммуноглобулинов к коронавирусу, но не покажет конкретный класс антител.

Какой тест покажет эффект от вакцины «Спутник V»

Таким образом, из всех перечисленных анализов эффект именно от вакцинации покажет анализ на нейтрализующие антитела к S-белку. В число этих антител входят и иммуноглобулины класса IgM к S-белку.

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