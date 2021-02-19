Почему Бориса Корчевникова убрали из шоу "Танцы со звездами"

Телеведущий Борис Корчевников. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Борис Корчевников удивил неожиданным признанием. Оказывается, телеведущий пробовал себя в необычном амплуа. Его сначала позвали в шоу "Танцы со звездами", а потом убрали.

Борис Корчевников в беседе с хореографом Егором Дружининым объяснил, почему его убрали из шоу "Танцы со звездами". "Примерно лет десять назад меня позвали на проект «Танцы со звездами». Я сходил на три или четыре репетиции. Но после этого мне сказали, что лучше не надо. Ваше, Егор, мастерство в том, что даже с таким деревом, как я, вы можете что-нибудь сделать. Что бы вы мне сказали?", - поинтересовался телеведущий в студии программы "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Как отметил Дружинин, Корчевникову совершенно не стоит переживать по этому поводу. "Я бы спросил, зачем вам это все нужно. Я много работаю с драматическими актерами, для которых танцевать не самое главное. Ребята сначала боятся, но я объясняю, что им не придется танцевать в общепринятом смысле этого слова. И они сразу успокаиваются", - заверил хореограф.

Несмотря ни на что, Борис все еще надеется научиться хорошо танцевать, хоть и сомневается в своих возможностях. "Хорошо, что меня сейчас не видит Николай Цискаридзе. Страшно подумать, что бы он сказал обо мне", - рассуждает 38-летний телеведущий.

Егор тут же решил показать Борису пару простых движений. Тот попробовал повторить несколько нехитрых па прямо в студии. 48-летний хореограф довольно подчеркнул, что еще не все потеряно, и у Бориса есть шанс показать хороший результат.

К слову, в ходе недавней беседы с режиссером Светланой Дружининой Борис Корчевников попытался встать на мостик. Однако гимнастическое упражнение ему не удалось. Режиссер отметила, что телеведущий делает его как-то неуклюже.