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Наука

Постой марсоход, не стучите колеса: Perseverance осматривается и шлет первые снимки

Аппарат NASA, совершивший успешную посадку в заданном районе, несколько недель не двинется с места
Владимир ЛАГОВСКИЙВладимир ЛАГОВСКИЙ
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Успешную посадку на Марс обеспечила автоматическая система Mars Entry, Descent, and Landing Instrumentation 2.

Успешную посадку на Марс обеспечила автоматическая система Mars Entry, Descent, and Landing Instrumentation 2.

Марсоход Perseverance (Настойчивость) - роботизированный геолог и астробиолог, как назвал его Стив Юрчик, нынешний руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA Administrator Steve Jurczyk), будет несколько недель, что называется, осматриваться на месте посадки – в кратере Езеро (Jezero Crater). А на Земле еще и прислушиваются – анализируют звуки, которые сопровождали спуск, и те, которые сейчас окружают аппарат. Аудио-трансляция с Марса организована в первый раз. И будет продолжена.

В НАСА анализируют первую информацию, полученную с Марса.

В НАСА анализируют первую информацию, полученную с Марса.

Проверив всё, отладив программное обеспечения и системы передачи данных на Землю, сделав панорамные снимки, специалисты включат научные приборы марсохода. И «прокатятся» на нем туда-сюда: недалеко – метров на 5.

Первый снимок, переданный марсоходом Perseverance (Настойчивость).

Первый снимок, переданный марсоходом Perseverance (Настойчивость).

Примерно три недели уйдет на подготовку к полету дрона-вертолета Ingenuity (Изобретательность), пока закрепленного под «брюхом» марсохода.

Он оснащен камерами высокого разрешения. Вдруг высмотрит с высоты что-нибудь интересное. Виртуальные археологи с нетерпением ждут снимков.

Марсоход с вертолетом.

Марсоход с вертолетом.

Вертолет-дрон Ingenuity (Изобретательность).

Вертолет-дрон Ingenuity (Изобретательность).

Кратер Езеро, диаметр которого оставляет примерно 45 километров, расположен на западной окраине равнины Изида (Isidis Planitia), протянувшейся к северу от марсианского экватора. Ученые полагают: когда-то давным-давно – эдак 3,5 миллиардов лет назад – здесь текла река, впадала в озеро. Кратер вроде образовался там, была дельта доисторической реки. В ее окрестностях и собираются заняться главным - искать следы былой марсианской жизни, собирая образцы с помощью инструментов марсохода. Ученые рассчитывают найти хотя бы окаменевшие останки простейших микроорганизмов.

Запланировано заполнить несколько десятков контейнеров: упаковать их, чтобы потом загрузить в ракету, которая доставит образцы на Землю – в ходе другой миссии под названием Mars Sample Return. Она намечена чуть ли не на середину 30-х годов нынешнего века. Из чего можно предположить, что раньше люди до Марса не доберутся. А то сами могли бы забрать. Или своих образцов насобирать.

Место посадки.

Место посадки.

Другая цель марсохода – разведывательная. В NASA хотели бы, как можно точнее, оценить, насколько соседняя планета пригодна для жизни будущих переселенцев – в том смысле, смогут ли они использовать местные ресурсы для обустройства там. Намечен даже эксперимент The Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment - MOXIE, в ходе которого из марсианского воздуха будет извлечен кислород, пригодный для дыхания. Необходимый для этого прибор доставлен на Марс вместе с «Настойчивостью». Размером он с автомобильный аккумулятор. Реальная установка, которая будет добывать кислород для колонистов, в 10 раз больше.

Экспериментальная установка для добычи кислорода из марсианского воздуха.

Экспериментальная установка для добычи кислорода из марсианского воздуха.

На Земле, кстати, сейчас идут эксперименты с сине-зелеными водорослями - цианобактериями, способными производить кислород в большом количестве. Именно они в далеком прошлом насытили им атмосферу нашей планеты, «питаясь» углекислым газом и азотом. На Марсе этого «добра» полно. И предварительные данные свидетельствуют: цианобактерии довольно активно «газуют» в разреженной атмосфере Красной планеты, поселившись грунте, подобном марсианскому.

Наука: Клуб любознательных