Ролик СК — огонь! За него премировать надо, а не увольнять

Ролик с неоднозначным уроком в одной из школ Нижневартовска привел в итоге к отставке. Фото: YouTube

В Нижневартовске после воспитательной игры со школьниками в имитацию действий ОМОНа на «акции протеста», уволили начальника городского управления МВД Олега Сураева.

А Следственный комитет, разместивший на своем сайте ролик, объясняющий подросткам в юмористической форме, что с 14 лет наступает уголовная ответственность, в итоге перепугался. И этот креатив с сайта сняли.

Знаете, почему? Потому что, и акцию, и ролик – заметили!

Любой американский педагог оценил бы и рвение нижневартовских полицейских, и социальную рекламу Следкома, как образец отличной «инклюзивной педагогики». Это когда ребенку очень скучные и серьезные вещи объясняют в виде игры, в которую он лично вовлечен и, соответственно, обретает личный эмоциональный опыт. Так обучают и математике, и гуманитарным наукам. И объясняют, что такое «хорошо» и что такое «плохо» тоже. Модно, современно, прогрессивно.

Если бы руководитель Нижневартовской полиции и пресс-служба СК «не умничали», а как обычно, провели никому не нужную профилактическую беседу со старшеклассниками об опасности участия в уличных беспорядках; пробубнили на классном часе статьи Уголовного Кодекса, все было бы нормально. Офицеры поставили бы в своих отчетах «галочку», списали сколько-то человеко-часов, получив положенные по закону отгулы, и занялись своими делами.

Никого бы не уволили и не объявили выговор.

Мы очень часто говорим, что вся правоохранительная и судебная система совершенно бездушна и насквозь формальна. Но то, что произошло, говорит о куда более серьезной проблеме. Система закостенела и готова сожрать любого своего члена, который хочет сделать ее хотя бы немного человечнее, кто хочет придать нормальный смысл тому делу, которое он делает.

Фрагмент ролика СК, в котором 14-летним россиянам напомнили об ответственности за преступления.

До сих пор истории, про то, как гаишник помог кому-то отттолкать машину с автострады на обочину, воспринимаются как интернет-сказки, которые все дружно репостят. А ведь это – совершенно нормально…

Так же нормально, когда для 14-летних подростков, которые не вылезают из Тик-Тока, снимают смешной ролик. И он совершенно точно многих из этих ребят мог бы уберечь от большой беды. Ведь они действительно думают, что до 16 лет ты ни за что не отвечаешь.

Силовым ведомствам было бы неплохо перестать бояться общественного мнения. В том смысле, что с людьми нужно разговаривать, но это совершенно не означает, что все с ними должны соглашаться. Если кто-то говорит, что полицейские это «каратели», это не значит что так думают все.

Если кто-то в Телеграме вопит, что ролик Следкома позорит органы и снят идиотами, не нужно немедленно сносить его в архив и бежать каяться перед начальством. Объясните генералам, что это называется «хорошая цитируемость». Тем более — этот ролик уже начали пародировать. Значит, ролик «зашёл»! И те, кто его сделал, не зря едят свой хлеб.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Приколдес - детство кончилось. Теперь не сюсю-масю...»

Глазам не верю — следователи совместили тортик с угрозами? И как на этот ролик посмотрят подростки? Колумнист kp.ru Дина Карпицкая - о скандальном видеоролике СК (подробности).