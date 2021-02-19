«Приколдес - детство кончилось. Теперь не сюсю-масю...»

Скандальный ролик уже удалили из соцсетей. Фото: Кадр видео

Признаться честно, когда я в первый раз увидела этот скандальный ролик, то сначала просто не могла понять что это вообще? Фейк? Вряд ли. Ну не будут же интернет-приколисты использовать реальную форму сотрудников СК и их лица. За такие фейки и под статью можно загреметь.

А если не фейк, то что? Правда, что ли? Вот эта вот строгая женщина с тортиком? И девушка с черным бантом, произносящая страшную фразу: «насильственные действия сексуального характера». И молодой парень в очках ботана со словами: «убийство и причинение вреда здоровью». И не где-нибудь на суде, а прямо тут, в интернете. И не для взрослых, а для детей. Подростков. Да еще и поздравляя их при этом тортиком! С чем? С тем, что они стали потенциальными уголовниками? Это что за идиотизм вообще?

Я три раза пересмотрела ролик, осознав, что он вообще-то реальный. Потом позвала дочь, ей как раз 14...

- Приколдес, - засмеялась она. - Я ору (перевод для взрослых: смеюсь, - авт.).

Вы понимаете вообще дистанцию между фразами «действия сексуального характера» и вот этим вот «приколдес». Я вот понимаю. Потому что с ребенком своим, за которого все еще несу ответственность, как правильно заметили сотрудники СК, общаюсь каждый день. Я смотрю с ней ее приколы в Тик-Токе, слушаю ее музыку, знаю ее друзей. Потому и понимаю.

Осознают ли эту дистанцию люди в погонах из этого ролика? Не знаю…

- Маш, ты вообще знаешь, что такое Следственный Комитет?

- Ээээээ, ну это почти полицейские, что ли?

- А о чем они говорят, ты понимаешь? - спросила я дочь.

- Да. Все и так знают, что воровать - зашквар, а с 14 лет за это — в бан по жизни. А чего они вдруг такой ролик сделали? Типа «позаботься о своей жизни, захвати заложников безопасно»?

- Ты серьезно так думаешь?

- Да я шучу, мам! Понятно, что все, детство кончилось. Теперь не сюсю-масю.

Подростковая психология — вещь очень тонкая. Топорная работа кнутом и пряником тут может сыграть и злую шутку.

Приведу пример — в конце 90-х в Америке табачные фабрики обязали начать борьбу с курением у подростков. И один производитель соригинальничал - так, что и закон удовлетворил, и потребителей - подростков не потерял. Развесил по всему своему штату баннеры с фразой: «Все, что тебе говорят родители про курение — золото».

Казалось бы, нормальная такая фраза, которая вразумит подрастающее поколение. Родители же плохого не посоветуют. Но! Оказывается, подростки воспринимают ее… ну, совсем по-другому. Их психика, настроенная на сепарацию (отделение) от родителей, первую половину слов «все, что тебе говорят родители» - воспринимают негативно. То есть отрицают. Остается что? Правильно словосочетание «курение — золото». Продажи поползли вверх! Пока власти не разобрались и не заставили табачников эту пропаганду курения снять.

А что останется в головах у детей после ролика СК? Боюсь представить.

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Ролик СК — огонь! За него премировать надо, а не увольнять

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