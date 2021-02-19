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Даниил Медведев высказался о Новаке Джоковиче накануне финала Australian Open 2021

Российский теннисист одержал победу и прошел в финал турнира "Большого шлема"
Евгений НЕСЫНЕвгений НЕСЫН
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Даниил Медведев дошел до финала Открытого чемпионата Австралии по теннису 2021.

Даниил Медведев дошел до финала Открытого чемпионата Австралии по теннису 2021.

Фото: REUTERS

В пятницу, 19 февраля, в Мельбурне прошел второй полуфинал Открытого чемпионата по теннису 2021 года. Даниил Медведев одержал победу в трех партиях над Стефаносом Циципасом и теперь во второй раз в своей карьере поспорит за победу на турнирах серии "Большого шлема". Осенью 2019 года Даниил проиграл в финале US Open Рафаэлю Надалю. Теперь же в соперниках у русского игрока будет Новак Джокович.

"Автограф" Даниила Медведева после матча на камеру телетрансляции.

"Автограф" Даниила Медведева после матча на камеру телетрансляции.

Фото: REUTERS

После того, как завершился поединок против Циципаса, наш Даниил прямо на корте дал небольшое интервью, рассказав про встречу:

- Конечно, было непросто. Мы видели в матче с Рафой – первые два сета кончились примерно с таким же счетом, Рафа доминировал, но Стефанос сумел выиграть. Должен сказать, я немного испугался и зажался – это же полуфинал «Шлема», а мы в них не по 50 раз играли, как Новак и Роджер, - пошутил Медведев.

Говоря о предстоящей игре против Новака Джоковича, Даниил ответил достаточно уважительно по отношению к своему сопернику:

- Он не проиграл ни одного финала из восьми, так что все давление на нем – ему надо догонять Роджера и Рафу по победам на «Больших шлемах». Я надеюсь, что выйду и покажу свою лучшую игру. Мы уже видели, что я могу одерживать большие победы, если хорошо играю. Конечно, у него больше опыта. Но и потерять может больше, - сказал Даня.

Даниил с соперником после окончания поединка.

Даниил с соперником после окончания поединка.

Фото: REUTERS

После того, как завершился полуфинальный поединок, то уважительным твитом в адрес Даниила отметился известный австралийский актер Рассел Кроу, написавший:

- Ну... Матч был упорнее, чем скажет статистика. Однажды он пройдет туда, если захочет. Так что теперь я за Медведева и Наоми, - сказал Кроу на страницах своей соцсети.

Отметились в соцсетях и футбольные люди. В официальном Твиттере питерского "Зенита" Даниила поздравили с выходом в финал Australian Open 2021:

- С победой, Даниил! И удачи в финале Australian Open, - были лаконичны "сине-бело-голубые".

Матч Даниил Медведев - Новак Джокович пройдет послезавтра, 21 февраля, и начнется в 11:30 по московскому времени.

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