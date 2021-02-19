Александр Збруев победил коронавирус и собирается вернуться к репетициям

Актер Александр Збруев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

У Александра Збруева вдруг поднялась температура. Он лечился несколько дней дома, но потом пришлось обратиться к врачам. Тогда у него и обнаружили антитела, как будто бы он еще раньше переболел ковидом.

- Александр Викторович чувствует себя намного лучше. Пневмония уже прошла, - сообщила нам жена Збруева актриса Людмила Савельева. – Лечился он дома, не в больнице.

После окончательного выздоровления Збруев приступит к репетициям в спектакле «Перед заходом солнца» по пьесе Герхарта Гауптмана, где у Александра Викторовича главная роль. В июне – должна состояться премьера.

Мы позвонили директору «Ленкома» Марку Варшаверу,чтобы узнать и другие новости.

На выпуске спектакль «Поминальная молитва» по пьесе Григория Горина. Спектакль задумывался как восстановление легендарной постановки Марка Захарова, где когда-то роль молочника Тевье играл Евгений Леонов. И хотя в новой версии восстановлены и мизансцены, и даже хореография, это будет не копия, а оригинальный спектакль.

- Мы называем нашу постановку капитальным восстановлением, это будет совершенно другой спектакль, другие артисты, и режиссер другой – Александр Лазарев, - пояснил нам Марк Борисович. - Надеюсь, премьера пройдет в срок – 17 и 18 марта. Больше месяца в театре уже никто не болеет ковидом. На днях должен приступить к репетициям Александр Збруев. В апреле, надеюсь, мы вновь увидим на сцене «Ленкома» нашу выдающуюся актрису Инну Чурикову. Инна Михайловна с осени соблюдает строгую самоизоляцию и спектакли не играет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пневмония, высокая температура: актер Александр Збруев госпитализирован в Москве

Звезда фильмов "Большая перемена" и "Одинокая женщина желает познакомиться" находится под присмотром врачей (подробности).