Современный подход

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Современный мир развивается очень быстро: новые технологии требуют новых профессий, а старые специальности стремительно теряют спрос. Чтобы успеть за этими изменениями, приходится на протяжении всей жизни улучшать имеющиеся навыки и овладевать новыми. Дополнительное профессиональное образование (ДПО) – один из наиболее эффективных способов оставаться востребованными на рынке труда. О том, как сегодня работает эта сфера, что нужно для успешного переобучения и как потом найти подходящую работу, рассказывает директор Института дистанционного образования Томского госуниверситета Михаил Шепель.

Михаил Олегович, расскажите, как поступить в Институт дистанционного образования, что необходимо соискателю, чтобы начать обучение? Есть ли какие-то ограничения или наоборот – преимущества для поступления?

- Институт – это в нашем случае координационная структура, через которую можно записаться на любые программы ДПО всего университета. Чтобы записаться на такие программы, необходимо наличие среднего профессионального или высшего образования, а иногда даже по определенному профилю, что требуется для некоторых программ. Если базовое образование подходит, для того чтобы получать соответствующее дополнительное образование, то гражданин записывается на эти курсы. Таким образом, Институт выполняет функции единого окна для входа в соответствующие программы ДПО.

Хотелось бы отметить, что ряд категорий граждан может учиться бесплатно, благодаря большому количеству федеральных проектов, направленных на подготовку специалистов для цифровой экономики, повышение их конкурентоспособности на рынке труда. Это, например, проект «Новые возможности для каждого», проект «Персональные цифровые сертификаты», «Демография», «Повышение производительности труда», работа Международного научно-математического центра и т.д. Государство поддерживает определенные направления для разных категорий граждан, чтобы они улучшали свои знания, как правило, в сфере современных цифровых технологий, в таком случае для россиян это бесплатно.

Какие возможности дает дополнительное профобразование в целом, насколько оно сегодня востребовано, где можно его получить?

- Сегодня дополнительное профессиональное образование является, можно сказать, трендом, приоритетным направлением развития в экономике многих стран. Более того, если мы сейчас посмотрим аналитику, то, несмотря на кризисные явления в экономиках многих стран мира, сфера образования, особенно онлайн-образования, ДПО – динамично растет. Это место, куда сегодня активно идут инвестиции. Яркий пример тому – быстрый рост коммерческих платформ, предоставляющих дополнительное профессиональное образование, таких как Skillbox, Skillfactory, Coursera, корпоративный университет Сбербанка и прочих крупных игроков, предлагающих соответствующие платформенные решения, где люди могут пройти повышение квалификации. Тем самым они нарастят недостающие компетенции, повысят свою конкурентоспособность на рынке труда и увеличат шансы найти работу.

Сегодня к ДПО повышенное внимание: ситуация в мире нестабильная, турбулентная, волатильность зашкаливает, и поэтому важна возможность быстро повысить свою компетентность, вырасти в профессиональной сфере.

Основные образовательные программы – бакалавриат, специалитет, магистратура, - вне всяких сомнений нужны и важны, но вместе с тем мир и технологии слишком быстро меняются. Зачастую человек, получивший базовое образование, выходит из университета, все равно не обладая нужными компетенциями, потому что за период его обучения технологии ушли вперед. Вот для этого и существуют программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, которые позволяют в кратчайшие сроки на уже существующую базу нарастить необходимые навыки и компетенции.

Долгое время во многих университетах программы дополнительного профессионального образования воспринимались как что-то вспомогательное и не всегда нужное, как какое-то обременение, обуза для многих преподавателей. Сегодня университеты понимают, что тема действительно важна, потому что здесь университет решает две задачи: во-первых, это привлечение внебюджетных средств, во-вторых, программы ДПО – это хорошая возможность коллаборации с промышленными партнерами, бизнесом, реальным сектором экономики, поскольку действующая федеральная нормативная база позволяет успешно встраивать подобных партнеров в образовательный процесс.

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Опять же идет развитие новых технологий в сфере образования. Многие проекты ДПО можно реализовывать онлайн, сегодня для этого существует достаточно много цифровых инструментов и образовательных ресурсов, в том числе открытых. По сути, это сфера построения экосистемы образования, где есть интересные разработчики в сфере платформенных решений, есть бизнес, есть университеты с их профессионалами. Поэтому ДПО – это такая сфера, где можно построить экосистему для людей, желающих зайти, быстро улучшить свои навыки, резко повысить свою конкурентоспособность.

Влияют ли возраст и предыдущая профессия слушателя на возможность и успех обучения? Какие возможности дает дополнительное профессиональное образование представителям разных возрастных групп? Например, людям предпенсионного возраста?

- В этом смысле идеологию lifelong learning, то есть обучение в течение всей жизни, исповедуют большинство университетов мира, сегодня есть понимание, что нет такого периода, когда нужно отучиться, а потом только работать. Мир меняется таким образом, что процесс обучения становится перманентным в течение всей жизни, поэтому, конечно, ограничений по возрасту обучение не предполагает. Более того, это основной инструмент постоянного получения знаний. В этом смысле возраст – точно не ограничение.

Теперь по поводу возможностей. В нашей стране предпенсионному возрасту сегодня уделяется особое внимание в силу изменений в нашем трудовом законодательстве. Здесь открываются большие возможности для соответствующих категорий граждан. Сегодня предпенсионеры – это опытные люди, глубочайшие эксперты, профессионалы в своем деле, но зачастую, для того чтобы сохранить свою позицию в компании, им не хватает определенных современных навыков, скажем, цифровых навыков, навыков работы с современной техникой, знанием последних трендов в своей профессии и т.д. И ДПО в этой части помогает нарастить необходимую компетенцию и продолжить работать в компании.

Кроме того, есть очень важное направление, связанное с выращиванием компетенций внутри коллектива, и оно сегодня набирает обороты в системах корпоративного обучения компаний: сотрудники предпенсионного возраста могут занимать позицию наставничества, помогая молодым специалистам быстрее адаптироваться в коллективе, сохраняя преемственность внутри компании. Таким образом, возрастные сотрудники сохраняют за собой рабочее место и выходят в новую для себя роль – роль наставника.

Также многие популярные сегодня программы нацелены на самозанятость и предпринимательство для соответствующих категорий граждан. Есть сферы, которые ранее были за бортом экономической жизни: например, репетиторство, тьюторство, уход за больными, бебиситтеры и т.д., где люди могут себя реализовать после ухода из компании по достижении пенсионного возраста. Сегодня достаточно просто получить базовые знания о том, как зарегистрировать себя субъектом экономической деятельности в форме самозанятого, получить соответствующую субсидию и дальше реализовываться в той или иной сфере. Как минимум в вышеперечисленных направлениях ДПО для граждан предпенсионного возраста дает богатые возможности.

Нарисуем портрет слушателя программ дополнительного профессионального образования – кто составляет большинство, какие бывают необычные слушатели? Какая у них мотивация?

- Если говорить про наш университет, то это в среднем женщина 35-40 лет, которая уже работает или является самозанятой и хочет усилить свои позиции на рынке труда, либо поменять сферу деятельности. Именно в этом заключается ее мотивация – перейти на новый уровень развития – личностного и профессионального.

Если говорить об особенных слушателях, опять же в привязке к мотивации, то это люди с ограниченными возможностями здоровья. Очень здорово, что ряд университетов, и наш в том числе, предлагает и для них определенные программы. И мотивация таких слушателей, если сравнивать их с прочими слушателями, всегда намного выше. Наш университет реализует ряд программ в сфере компьютерной и цифровой грамотности для людей с ограниченными возможностями здоровья и привлекает работодателей, которые потом берут их на работу. Мне кажется, дальнейшее развитие ДПО в этом направлении для соответствующих категорий граждан – это очень важная социальная и экономическая задача.

Какие возможности появляются для профессионального роста и устройства на новую работу после получения дополнительного профессионального образования? Можно ли привести примеры успешного трудоустройства после обучения на программах ТГУ?

- Отличительная характеристика программ ДПО – они почти всегда практикоориентированные, что повышает возможность трудоустройства и прокачивает конкретные навыки и компетенции, необходимые на рынке труда.

Другой важный момент: сегодня университеты стремятся все программы, и особенно программы ДПО, делать вместе с работодателями, предусматривая, например, стажировку непосредственно на предприятии. Более того, зачастую работодатель или промышленный партнер является не просто заказчиком, а соразработчиком соответствующей программы. И если она является практикоориентированной, имеет промпартнера, то это значительно повышает возможность трудоустройства человека, который обучается по такой программе.

К сожалению, многие университеты только в начале пути по проектированию программ в таком новом формате, но мы можем сказать, что томский университет взаимодействует со всей университетской сетью. На протяжении двух лет ТГУ наряду с другими ведущими вузами участвовал в проекте «Новые возможности для каждого», в рамках которого обучал преподавателей вузов и специалистов организаций-работодателей проектированию программ непрерывного образования нового формата, использованию образовательных и цифровых технологий с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей аудитории непрерывного образования (включая работников с ОВЗ и инвалидов, молодых специалистов, наставников и др.). Кроме того, сегодня мы формируем единый банк практикоориентированных программ ДПО российских вузов как инструмент для развития рынка труда и более успешной самореализации наших граждан. Задача формирования такого единого банка программ, доступного и для работодателей, и для граждан, сегодня уже достаточно остро стоит перед всей высшей школой.

Сейчас в условиях пандемии и постпандемии в нашем вузе, например, оказались очень востребованными курсы, направленные на развитие предпринимательской компетенции, а также на использование современных образовательных и цифровых технологий для преподавания в онлайне. «Тренер-преподаватель физической культуры» – казалось бы, очень неожиданное направление, но вместе с тем оно оказалось очень востребованным: люди реализовывали себя в форме онлайн-тренеров, коучей, устраивались в соответствующие компании. Мы видим всплеск интереса к здоровому образу жизни, особенно в период пандемии, соответственно и запрос на специалистов в этой области значительно вырос.

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Многие программы нашего университета направлены на то, чтобы готовить граждан к самостоятельному плаванию на рынке труда. Большой спрос мы наблюдаем на программы в области предпринимательства, электронной коммерции, самозанятости. На таких программах мы даем не только о теоретические знания, связанные особенностями налогообложения, но и помогаем разработать собственный бизнес-план, довести его до защиты, получить от региона субсидию на создание своего бизнеса и т.д. То есть, это максимально практикоориентированные курсы.

Отдельное направление связано со знакомством с новыми технологиями педагогического дизайна образовательных программ и цифровой дидактикой. Мы видим, с какими проблемами столкнулись и высшая школа, и среднее профессиональное образование, и общее образование: преподаватели оказались в сложнейшей ситуации. Этот трансформационный вызов был настолько сильным, что очевидно – даже по окончании пандемии полностью в офлайн мы уже не вернемся. Точка невозврата пройдена, и это вызов для всего педагогического сообщества: как перестраивать образовательные программы для онлайна, делая их более эффективными и доступными. Мы уже провели в 2020 году несколько Школ педагогического дизайна, которые показали актуальность этой тематики, сейчас идет набор на первую Школу педдизайна в 2021 году – будем рады видеть на этом мероприятии педагогов всех уровней образования.

Какие направления подготовки сегодня востребованы на рынке труда, а какие менее популярны?

- В первую очередь востребованы программы, готовящие к работе в онлайне, знакомящие с цифровыми технологиями, современными образовательными технологиями. Большой спрос на специалистов по работе с данными: с точки зрения прикладного анализа данных, изучения цифрового следа клиента, преподавателя, человека в целом. Популярны программы, связанные с предпринимательством, самозанятостью, электронной коммерцией, фармакологией – это то, что сегодня в тренде. Эти направления сегодня являются сквозными. Они популярны, потому что востребованы и применимы, по сути, в любой профессии.

Какие направления подготовки в сфере ДПО вузы, например, ТГУ, предлагают на своей платформе, каковы критерии отбора таких направлений? Расскажите о программах, которые реализует ваш университет в рамках дополнительного профессионального образования.

- Наш университет стремится удовлетворять спрос по следующим востребованным направлениям: у нас есть целая линейка программ в области предпринимательства, курсы для компаний в области менеджмента, управления в условиях сегодняшней неопределенности. Отдельный блок связан с IT-направлением, в частности, с работой с данными. Есть отдельные курсы для людей с базовым гуманитарным образованием по переподготовке для сферы IT. Как я уже говорил ранее, широко представлено педагогическое направление: Школы педдизайна, знакомство с цифровыми инструментами, разработка и использование в программах онлайн-курсов, особенности использования смешанного формата при реализации образовательных программ, подготовка тьюторов, наставников, программы в области современных подходов к развитию физического здоровья и др.

Нужно ли развивать систему дополнительного профессионального образования? Что для этого необходимо? Какую динамику можно спрогнозировать в этой сфере на ближайшие годы?

- Мне кажется, что развитие системы ДПО в стране – один из ключевых эффективных инструментов развития региональных экономик страны. Ситуация в экономике быстро меняется, она не стабильна, и синхронизация университетов, частных школ, работающих в системе ДПО, с потребностями экономики и ключевыми ставками региона, позволит создать инструмент быстрого выращивания нужных компетенций.

Сегодня на разных уровнях часто говорится о том, что главная инвестиция – это инвестиция в человеческий капитал, в образование. И важным направлением в этой сфере является развитие программ ДПО, нацеленных на быстрое решение конкретных прикладных задач по развитию региональной экономики. Именно поэтому вузы, региональные власти, федеральные органы исполнительной власти и бизнес должны постараться сложить эту единую экосистему для дополнительного профессионального образования в стране и уйти от ситуации, при которой каждый сам за себя. По моему мнению, можно ожидать появления крупных федеральных проектов, направленных на развитие системы ДПО, ориентированной, в первую очередь, на трудоустройство россиян.