Русские морозы похоронили мечту о возобновляемой энергетике

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Нынешняя зима в России удалась на славу. Наконец-то много снега и настоящий зимний мороз. И если для Сибири это обычное дело, то жители европейской части России по таким холодам соскучились. Чего не скажешь о европейцах. Там привыкли к теплым зимам. А к буйствам «снежной королевы» оказались не готовы.

МИНУСЫ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Снегопады и метели добрались не только до более-менее привычных к этому скандинавов, немцев и англичан, но и до их южных соседей. В снежки играют на улицах Мадрида и Барселоны, Тель-Авива и Афин. Но это единственный плюс. От традиционных для россиян погодных условий у европейцев одни проблемы. Транспортный коллапс на дорогах. Остановка крупных предприятий. Огромная нагрузка на энергетические мощности. Еще бы - народ мерзнет. Надо прогревать дома, в которых нет централизованной системы отопления. И делают это, естественно, электричеством.

При этом возобновляемая энергетика, на которую делают ставку западные политики и экологические активисты, - ветряки и солнечные батареи - в подобных условиях показала свою неэффективность. К примеру, в Техасе (до туда «сибирские» морозы тоже добрались), снегопады завалили солнечные батареи и вывели из строя половину ветрогенераторов штата. А они, между прочим, производили до четверти потребляемой электроэнергии. Дошло до массовых отключений электроэнергии. В неотапливаемых домах замерзает вода в системах водоснабжения. И люди были вынуждены спасаться от холода в собственных автомобилях. Благо, в США они есть у каждого и пока далеко не все из них Tesla.

РОДИНА ГРЕТЫ ТУНБЕРГ ГРЕЕТСЯ МАЗУТОМ

Трубопроводная система «Газпрома» работает на максимальной мощности. Но даже она в таких условиях не может обеспечить растущий спрос. И каждая страна выходит из положения по-своему. В Швеции, которая задает тон в глобальном экологическом движении (и не только благодаря Грете Тунберг), даже стали жечь мазут. Там расконсервировали мазутную энергостанцию на юге страны, а также начали импортировать в страну «грязную энергию» из Польши и Германии, которую производят угольные станции.

В последние годы власти Швеции под нажимом «зеленых» стали досрочно закрывать работающие на их территории АЭС. И, как выясняется, поплатились за свою поспешность. Теперь те же местные экологи обращаются к гражданской ответственности и призывают шведов... реже пользоваться пылесосом и другой бытовой техникой, чтобы избежать излишней нагрузки на сети. Ну и апофеоз всего происходящего - резкий рост стоимости электричества по обе стороны Атлантического океана. В Европе киловатт и так стоил огромных денег, а из-за нынешнего дефицита платежки у местных жителей в зимние месяцы станут и вовсе заоблачными.

Для сравнения, в России отопительный сезон проходит в рабочем режиме, газовые и угольные станции спокойно работают и обеспечивают светом и теплом как население, так и бизнес. Наши энергетики исповедуют практичный подход - используют те источники энергии, которые наиболее разумны, надежны и доступны для конкретных регионов страны, а не выпендриваются в погоне за глобальной модой.

«ЗЕЛЕНАЯ СДЕЛКА» И УГЛЕРОДНЫЙ НАЛОГ

В 2019 году страны ЕС подписали «Зеленую сделку». Они обязались к 2050 году свести на ноль выбросы парниковых газов. Уже сейчас участники сделки обещают отказаться от тепловых станций, запретить автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, перестать финансировать углеродные проекты. А с 2023 года хотят ввести еще и «углеродный налог» на некоторые импортируемые товары. По замыслу авторов, новый налог должен ударить по производителям, использующим на своих линиях ископаемое топливо – газ, нефть и уголь. Но, по мнению некоторых европейских профессиональных ассоциаций, главными пострадавшими могут оказаться сами европейцы.

В Китае действуют ровно наоборот. Пока Европа ставит себя во все более жесткие экологические рамки, в Азии активно наращивают производство угля. Мощность угольных энергостанций в Поднебесной превышает 1000 мегаватт (в четыре раза больше всей российской энергетики) и продолжает расти. Тем более что современные технологии давно позволяют снизить вред окружающей среде от угольных станций практически до нуля. Поля ветряков в Китае тоже строят, но прекрасно понимают, что основой системы энергоснабжения должны быть традиционные, а не альтернативные источники энергии. Возможно, в Европе и Штатах это теперь тоже поймут. Хотя вряд ли.

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