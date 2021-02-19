Война жен в деле Ефремова: вдова курьера объяснила желание развестись "эмоциональным порывом"

Михаила Ефремова вновь привезли в Москву. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почти две недели Михаил Ефремов томится в Москве с тех пор, как его экстренно вызвали в СК по делу лжесвидетелей. Сидит актер в уже знакомом ему СИЗО №5 "Водник", вовсю участвует в допросах. Следователям предстоит доказать, что три товарища, выступавшие на громком процессе в защиту Михаила Олеговича - Александр Кобец, Андрей Гаев и Теван Бадасян - лгали под присягой, потому что их банально подкупили. Кто мог это сделать, вариантов у сыщиков немного: либо сам Ефремов, либо его тогдашний адвокат Эльман Пашаев.

Изначально знаменитый сиделец проходил по делу в безопасном статусе свидетеля, впрочем, с риском стать подозреваемым. Но как сейчас развиваются события, известно разве что их непосредственным участникам.

- Все знаю, но ничего не скажу: дал подписку о неразглашении, - вздохнул на вопрос kp.ru адвокат артиста Петр Хархорин. - Когда произойдет что-то важное, вы сами обо всем узнаете (действительно, все ждут официальной информации от следствия, которая появится рано или поздно. - Ред.).

Вот и о бытовых условиях в СИЗО защитник не стал распространяться, упомянув лишь, что сидит Михаил Олегович с таким же "первоходом", как и он сам (так на тюремном жаргоне называют впервые осужденных). В очередной раз повторил, что жалоб нет, а на вопрос, навещает ли Ефремова родня, ушел от ответа: мол, все на общих основаниях.

Официальная жена Сергея Захарова - Маргарита с сыном на похоронах. Фото: Константин МОГИЛИН

Тем временем, в Рязанском суде стартовал процесс, который в прессе уже окрестили "войной жен". Гражданская жена погибшего Ирина Стерхова, жившая с ним без штампа в паспорте более 20 лет, подала иск о признании ее иждивенкой Захарова, так как он фактически ее содержал: зарплата курьера была в три раза больше ее пенсии. Одним из ответчиков выступает официальная супруга Маргарита Захарова, которая с 1993 года состояла с ним в браке и в суде над Ефремовым уверяла, что до последнего дня была с мужем одной счастливой семьей. Благодаря этим показаниям Маргарита смогла получить компенсацию в 1 млн рублей, однако, уже после приговора актеру всплыл разоблачающий документ: заявление на развод, поданное за пару недель до рокового ДТП.

- 24 апреля 1993 года между мной и ответчиком Захаровым Сергеем Владимировичем был зарегистрирован брак. С декабря 1994 года мы не проживаем совместно, - писала Захарова в мировой суд. - В связи с тем, что в наших отношениях отсутствует чувство любви и взаимопонимания, совместная жизнь с ответчиком не сложилась и брачные отношения между нами прекращены с июня 2018 года. Общее хозяйство не ведется, у меня и у ответчика в настоящее время отдельная личная жизнь...

Теперь новый суд должен расставить все точки над "i", и если официальной супруге не удастся доказать слова о счастливой семье, последствия могут быть самыми печальными, вплоть до уголовного дела о лжесвидетельстве и лишения денежной компенсации.

Гражданская жена Захарова Ирина Стерхова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На днях воюющие стороны встретились на первом заседании, и как стало известно kp.ru, Маргарита Захарова, которая до этого никак не комментировала желание развестись, наконец объяснила свой поступок.

- Это был эмоциональный порыв, - заявила в суде вдова и вновь повторила все свои показания о счастливой совместной жизни: мол, Сергей Захаров работал в Москве, но регулярно приезжал домой в Рязанскую область. Вместе они гуляли на свадьбе сына и отмечали все семейные праздники, а про существование столичной "любовницы" Маргарита якобы знать не знала. Следующее заседание состоится уже в марте, и тогда слова надо будет подкреплять вескими доказательствами...

Примечательно, что старший сын погибшего Виталий Захаров, хоть и выступает ответчиком по иску Стерховой, целиком и полностью на ее стороне.

- Мы всегда готовы поддержать правду, - объяснил kp.ru представитель Виталия Сергей Аверцев. - По нашему мнению, позиция Маргариты не корректная и не соответствует действительности, она была выбрана с определенным умыслом. О существовании Ирины Стерховой рязанская семья знала уже давно, и Виталий заявит об этом хотя бы из чувства справедливости.

В свою очередь, адвокат Стерховой считает, что ее случай может стать показательным и облегчить жизнь другим гражданским супругам.

- Сейчас мы одни из первопроходцев, которые формируют судебную практику о признании гражданских союзов полноправными браками, - рассказала "КП" Мария Косицкая. - Ведь такой формат отношений предпочитают очень многие семьи - они ведут общее хозяйство, любят и доверяют друг другу без всякого штампа в паспорте. Однако, когда что-то происходит, выясняется, что никаких прав у гражданского супруга нет, как, например, в случае Ирины Стерховой. Она не стала наследницей Захарова, ее не признали потерпевшей по уголовному делу. Будем пытаться это исправить.

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