«Холостяцкие» места: психологи посоветовали одиноким москвичкам знакомиться в фитнес-клубах

Психологи посоветовали одиноким москвичкам знакомиться с приличными мужчинами в фитнес-клубах. Фото: Анжела Коцоева.

Психологи посоветовали одиноким москвичкам знакомиться с приличными мужчинами в фитнес-клубах. Такие ответы специалисты дают на один из вечных вопросов: «Где в Москве познакомиться?» В список «холостяцких» мест попали и бильярдные клубы, музеи, футбольные матчи, кафе, свадьбы друзей.

- Все общественные места открыты для знакомства. Хоть в гипермаркете. Фитнес-клубы, как символ мужественности и уверенности, вполне хорошее место для знакомств. По мировой статистике, 25% знакомств в спортзале заканчиваются свадьбой, - говорит Инга Корягина, психолог, доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета им. Плеханова.

Стратегия «принцесса в беде»

Тренеры подтверждают слова психологов, что в фитнес-клубе можно не только укрепить мышцы, но и встретить любовь. Отношения некоторых пар строятся на глазах тренеров или даже с их помощью.

- Бывает подходят к нам и спрашивают, не знаем ли мы что-то об этом парне, холостой ли? Персональные данные мы не разглашаем, но можем подсказать, на какие тренировки человек ходит, как часто видим его в фитнес-клубе, - говорит Анастасия Юркова, мастер-тренер Х-fit Монарх.

Девушкам лучше идти заниматься в тренажерном зале, так как на групповые тренировки по йоге или пилатесу мужчины практически не ходят. Холостые мужчины чаще всего ходят на занятия в утренние часы (с 8.00 до 10.00) – перед работой. Чтобы обратить на себя внимание, достаточно улыбаться и вынуть наушники из ушей. К сосредоточенной девушке, уткнувшейся в мобильный телефон, вряд ли подойдут знакомиться. Но не стоит путать спортзал с ночным клубом – яркий макияж и кофточка с большим вырезом не подойдут для первого знакомства.

- Это должно быть естественно. Не должно быть написано на лбу «я пришла знакомиться». Можно попросить мужчину перетащить тумбу или разобраться с тренажером – какие кнопки нажимать. Стратегия «принцесса в беде» всегда работает – мужчины помогают, - говорит Анастасия Юркова.

Все общественные места открыты для знакомства. Фото: Анжела Коцоева.

Холостые тренеры знакомятся?

Точной формулы для знакомства нет, подойти первым может хоть мужчина, хоть женщина – 50 на 50%. А вот кого можно встретить в спортзале? Есть статистика по возрасту – одинокие женщины до 40 лет, одинокие мужчины до 65 лет.

- Гораздо чаще девушки подходят знакомиться к тренерам, которые считаются неким эталоном красоты тела и сексуальности (из-за открытой энергетики), - говорит Руслан Панов, фитнес-тренер, эксперт и координатор групповых программ сети клубов X-Fit.

- А если холостому тренеру понравится девушка, можно ли знакомиться на работе? – спрашиваю.

- Каких-то ограничений в договоре нет, но это и так понятно, что беспорядочные знакомства дадут отрицательную репутацию сотруднику.

Пары, которые имеют схожие взгляды на мир, в том числе на вопросы здоровья и спорта, дольше сохраняют отношения. Общие интересы важны для успешного союза, и спорт может быть одним из них.

- Моя пара сложилась именно в спортзале. Екатерина (прим.ред – Шпица, известная актриса) пришла заниматься в наш фитнес-клуб, для нее подыскивали тренера. Мы стали тренироваться, практически одновременно возник взаимный интерес. Стали общаться, потом начались отношения, - рассказал Руслан Панов.

Фото: Instagram.com

- Ты продолжаешь ее тренировать? – спрашиваю.

- Больше помогаю в восстановлении, потому что у нее достаточно активный образ жизни. Сейчас проект «Танцы со звездами». Тренировок и так много. Я ей помогаю сейчас и как хореограф. На третью программу я ставил начало номера. Мы и дома проводим некоторые тренировки, это очень удобно. Даже во время карантина проводили совместные онлайн-тренировки из Сочи.

Фото: Instagram.com

Фото: Instagram.com

Личный опыт

В спортзал хожу не регулярно, но один раз в неделю обязательно нахожу время. Цели познакомиться у меня там никогда не было. Обычно прихожу на конкретную тренировку, позанималась и домой. Ради эксперимента, наверное, нужно было бы купить яркие легинсы, но тренеры и психологи советовали привлекать внимание улыбкой. Подхожу к беговой дорожке и делаю вид, что не могу ее включить. Парень, занимавшийся на соседнем тренажере, вытащил наушники и сказал на какую кнопку нажать. То есть мне даже не пришлось ничего говорить. Стратегия «принцесса в беде» реально сработала.

Иду в «рыбное место» - мир гантелей. Практически все мужчины здесь. Перед тем, как выбрать две совсем небольшие гантели по 2-3 кг, подкрашиваю губы. И вижу, что парни стали улыбаться.

- Может и нам так надо делать для эффективности тренировки? – говорит один другому.

- Попробуете? – смеюсь, показывая на блеск для губ.

И вот уже мне подсказывают, как правильно приседать с гантелями. Вижу в спортзале большой гимнастический мяч, кручу его в руках.

- Вам помочь фитбол перенести? – спрашивает тренер.

- Да. И покажите, как правильно качать пресс, - прошу.

Опыт показывает, что как только вы открываетесь миру и готовы для знакомства, то и люди не смогут этого не заметить.

- Важно быть более улыбчивым и открытым к миру, снять шапку-невидимку, перестать обижаться на природу, судьбу, быть активным и все ваши выходы из дома будут продуктивными, ведь познакомиться можно не только в спортзале, - говорит бизнес-психолог Катерина Рублева.

Топ-4 преимуществ знакомства в спортзале:

- вы видите человека в реальности, а не отфотошопленные картинки в соцсетях,

- человек ведет здоровый образ жизни,

- если человек выбрал такую локацию (местоположение клуба), то либо рядом живет, либо рядом находится офис, в котором работает,

- можно сложить некие представления о доходах (исходя из уровня выбранного фитнес-клуба).

Есть мнение

Влада Евсеева, психолог и автор проекта осознанного развития женщин «Леди на миллион»:

- Когда у меня спрашивают, а где познакомиться с успешным мужчиной, то я говорю, что в любом месте – на улице, в ресторанах, в супермаркетах, на экономических форумах, в спортзале. Но невозможно сказать, что приходите по конкретному адресу, пройдите налево и там сидят мужчины, которые ждут вас. Первое – мужчина должен обратить на вас внимание, второе – захотеть познакомиться, третье – захотеть перевести общение в отношение, четвертое – предложить вам статус супруги. И это могут быть четыре разные девушки. Обратить внимание мужчина может на девушку в купальнике, а познакомиться с другой. Девушки, к сожалению, думают, что им главное попасть в место, где есть много мужчин, а дальше оно как-то само все сложится.

Влада Евсеева, психолог и автор проекта осознанного развития женщин «Леди на миллион» Фото: Личный архив

Сайты знакомств: за или против?

- Я рекомендую сайты знакомств. Это классное место коммуникации, куда люди приходят с целью познакомиться. Но это срез общества (разные люди), как и на улице, у подруги на Дне рождения, в клубе по интересам. На сайтах знакомств могут быть женатые, холостые, аферисты, ищущие отношения на одну ночь. Но есть там и мужчины, которые просто хотят познакомиться, потому что это удобная платформа. В чем плюс для девушек? Вы учитесь коммуницировать с мужчинами, флиртовать, выстраивать отношения. Однако не стоит, не узнав мужчину, бежать с ним на свидание, пообщайтесь с помощью сообщений.