Слезы одиночества: Затосковавшая кошка «сняла» вирусное видео и вернула хозяйку домой

Затосковавшая кошка «сняла» вирусное видео и вернула хозяйку домой Фото: кадр с видео

Чем занимаются кошки, когда остаются одни дома? Спят, хулиганят, строят планы по захвату мира, как в популярном мультфильме?

Оказалось, ни одно из предположений не верно. Оставшись в одиночестве, котики льют слеза по хозяевам. Подтверждение этому прилетело из Китая.

Хозяйка этой молодой британской кошечки уехала на несколько дней в гости, а питомица осталась за хозяйку. Побыв пару суток в одиночестве, кошечка начала тосковать и даже плакать.

Видеокамеры, установленные в квартире, записали слезы отчаяния покинутого животного.

Увидев полные глаза слез, китаянка поделилась кадрами в Сети. Вскоре 17-секундный ролик облетел весь мир и стал вирусным, а кошечка по кличке Фу-Фу – популярной.

Хозяйка поделилась, что ее питомица "очень застенчива и прилипчива", скорее всего поэтому расплакалась в одиночестве.

Кстати, увидев в телефоне кадры с домашней камеры и полные слез глаза питомца, девушка поспешила вернуться домой, чтобы обнять трогательный пушистый комочек, пишет ФАН.