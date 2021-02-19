Сделать добро и встать на коньки с чемпионкой: на благотворительном аукционе разыграют встречу с Марией Бутырской

Мария Бутырская - первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» запустил серию благотворительных встреч в рамках проекта «MeetForCharity».

«MeetForCharity» - это благотворительный аукцион встреч, основанный общественным деятелем и филантропом Ольгой Флер в 2016 году. Каждый день в MeetForCharity появляется какой-то интересный персонаж — знаменитый спортсмен, артист, известный бизнесмен, чиновник. Люди предлагают свою цену за возможность встретиться с этим человеком за чашкой кофе, а все средства затем перечисляются в один из благотворительных фондов.

Аукцион помогает фондам привлекать средства для тех, кто в этом нуждается. А благотворителям дает возможность не просто сделать доброе дело, но и завести новое интересное знакомство. На сегодняшний день в проекте участвует более 100 фондов, на благотворительные цели проектом собранно более 132 319 370 рублей. Сейчас проект стал международным, охватывает Россию, Украину, Израиль, Великобританию, США.

Первой из встреч для фонда «Спешите делать добро!» стал разговор с самой Оксаной Федоровой – одной из самых красивых и знаменитых россиянок, которую любят не только в России, но и за рубежом. Оксана – единственная россиянка-победительница конкурса «Мисс Вселенная» (2002), обладательница титулов «Мисс Санкт-Петербург» и «Мисс Россия». Ведущая самой популярной детской программы «Спокойной ночи, малыши», а также основатель и бессменный руководитель благотворительного фонда «Спешите делать добро!». Участница первого сезона самого популярного музыкального шоу «Маска на НТВ» в 2020 году, покорила жюри своим вокалом под маской Робота. Сейчас Оксана развивает вокальную карьеру, выступала с концертной программой «Музыка любви» в Москве, Пскове, Сочи и других городах России. С 2017 года Оксана Федорова является директором единственного в России Музея Моды, который расположен в исторических залах Гостиного двора в Москве.

Первой из встреч для фонда «Спешите делать добро!» стал разговор с самой Оксаной Федоровой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Победитель аукциона смог лично встретиться с Оксаной, обсудить актуальные темы из мира моды и красоты, а также получить возможность узнать больше об истории моды в рамках индивидуальной экскурсии.

Втором героем MeetForCharity стал Анатолий Цой - победитель шоу «Маска» и «Хочу к Меладзе», основатель молодежного бренда одежды TSOY brand, бывший участник группы MBAND. Анатолий также выступил телеведущим в проекте «Саранхэ» на канале CTC Love. За эту работу удостоился номинации на премию «ТЭФИ» как лучший телеведущий развлекательной передачи прайм-тайма.

На этой неделе все желающие сделать доброе дело могут побороться за возможность встречи с настоящей королевой льда - первой российской чемпионкой мира в женском одиночном катании Марией Бутырской! Все собранные по итогам аукциона средства будут направлены на программу помощи детям с ДЦП.

Мария яркий пример человека, который умеет ставить цели и достигать их: начав заниматься фигурным катанием в 5 лет, уже в 12 она поставила себе цель стать чемпионкой мира и достигла поставленной цели в 27 лет!

Победитель аукциона сможет пообщаться с одной из самых титулованных спортсменок России, узнать как чемпионы идут к успеху, как настраиваются на победу. А также получит индивидуальную тренировку с легендой российского спорта в Школе фигурного катания Марии Бутырской!

Все собранные по итогам аукциона средства будут направлены в фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» на программу помощи детям с ДЦП.

Попытать удачу и сделать ставку можно до 22 февраля 2021 года.

Все собранные по итогам аукциона средства будут направлены в фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» на программу помощи детям с ДЦП.

Сделать ставку можно сделать по ссылке.

СПРАВКА КП

Благотворительный фонд «Спешите делать добро!» создан в 2009 году известной телеведущей, Мисс Вселенная Оксаной Федоровой в целях создания и продвижение культурно-просветительских программ и проектов, направленных на поддержку и популяризацию семейных ценностей, патриотическое и спортивное воспитание, а также оказание адресной помощи детям со сложными заболеваниями. Программы фонда: «Культура и просвещение», «Будь в форме», «Я хочу помочь». Фонд находится в Москве, не имеет филиалов и отделений.