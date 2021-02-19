Ростех ответил на публикации западных СМИ о провале «Панцирей» в Сирии и Ливии

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Фото: Иван МАКЕЕВ

Есть такой "закон" грязной конкуренции с российской боевой техникой на мировом рынке оружия - умалять или замалчивать его достоинства и приписывать несуществующие недостатки. А если такие недостатки действительно есть, то раздувать их до маразматических величин. Главное - с помощью провокационной лжи скомпроментировать "товар" конкурента и отбить охоту у покупателей приобрести его. Сейчас особенно рьяным брехливым атакам подвергается наш зенитно-ракетный пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С".

"Публикации некоторых иностранных изданий о «провале» зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) российского производства «Панцирь-С» при эксплуатации в ряде военных конфликтов не соответствуют действительности. Это часть намеренно спланированной дезинформационный кампании",- заявил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев. При этом он сослался на статью турецкого издания Haber 7, в которой хвастливо рассказывалось, что турецкие же ударные беспилотники Bayraktar TB2 якобы поразили значительное количество «Панцирей-С» в ходе наступления вооруженных сил Сирии в провинции Идлиб. А еще турецкие беспилотники того же типа якобы уничтожили практически все ЗРПК российского производства в Ливии при попытке формирований фельдмаршала Халифы Хафтара захватить Триполи.

«Естественно, мы видели все эти публикации и оцениваем их как дезинформацию. Это была спланированная кампания, направленная на дискредитацию российской продукции военного назначения в целом и «Панциря» в частности», – отметил Оздоев. По его словам, специалисты Ростеха разбирали каждый случай, о котором сообщали зарубежные СМИ, и пришли к выводу, что это были фото- и видеомонтаж либо случаи атак на комплексы, которые полностью израсходовали все боеприпасы и находились в беззащитном положении.

Зарубежные СМИ продолжают публиковать материалы о том, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» в Сирии, Ливии и Карабахе якобы показали свою «беспомощность» перед турецкими беспилотниками типа Bayraktar TB2. В таком же духе публикуются и бравурные заметки об ударах израильских беспилотников. Особенно смакуется случай, когда израильская ракета разрывает сирийский "Панцирь". Да, такое было. Но даже неспециалисты заметят на видео, что "локатор" комплекса выключен (то есть техника неактивирована и потому в автоматическом режиме не могла видеть подлетающую ракету). Это раз. И два. На видео тоже хорошо видно, что экипаж "Панциря" покинул боевые места, - то ли решил выйти "на перекур", то ли готовился к намазу. А это уже не технический, а человеческий фактор. За такое головотяпство на боевой позиции и наступила жестокая расплата. Идем дальше. Иностранные СМИ с ехидством пишут о захваченном американским спецназом в Ливии российском "Панцире" (из-за головотяпства подчиненных фельдмаршала Хафтара). Но при замалчивают тот факт, что именно "Панцири" сбили половину из тех израильских ракет, которые были запущены по аэропорту Триполи. Кстати, в Ливии были уничтожены германо-французские комплексы «Roland», которые схожи внешне с «Панцирем».

ЗРК "Roland" на шасси грузовика MAN. Фото: ru.wikipedia.org

Сирийские же "Панцири" валили с неба израильские ракеты и беспилотники при ударах по аэропорту Дамаска. Ну а что касается "беспомощности" наших "Панцирей" во время войны в Карабахе, то такая "критика" не только лжива, но и нелепа, - российские "Панцири" там в боевых действиях... вообще не участвовали, а у армянской армии таких ЗРПК нет! А турецкие беспилотники Bayraktar TB2 после первых успешных атак на армянскую бронетехнику стали вдруг падать с неба или же смиренно улетать на сторону противника и "присаживаться" там. Причем по ним никто не стрелял. Просто их электронные мозги обрабатывали российские средства радиоэлектронной борьбы. Турки явно были шокированы таким "явлением" и 4 дня не запускали свои хваленые беспилотники.

Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Фото: ru.wikipedia.org

Тут стоит добавить, что зарубежные информационные провокаторы иногда не гнушаются созданием фальшивых видео об "уничтожении" российских "Панцирей". Весной прошлого года пользователи Сети разоблачили такое видео - на нем вместо реального оружия была изображена грубая подделка из кусков железа и труб.

Но, конечно, было бы лукавством утверждать, что у наших "Панцирей" нет недостатков. Они есть. Наши конструкторы и инженеры этого не скрывают. Они вместе с экипажами ЗРПК нередко находятся на поле боя и анализирую реальные ТТХ своего детища. А затем устраняют недостатки или модернизируют боевую технику.

К тому же спецы говорят, что нелепо и неграмотно считать «Панцири» главным средством борьбы с вражескими беспилотниками - это всего лишь ЗРПК ближнего действия, который не рассчитан на отражения атаки в одиночку. Он является элементом эшелонированной ПВО и должен прикрываться другим комплексом, к примеру, Тор-М2.

Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" во время парада. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но всё же вопрос о повышении эффективности "Панцирей" против БПЛА с повестки дня не снимается. Наоборот - идут опытно-конструкторские работы в этом направлении. Уже появился «Панцирь-СМ».

И что поменялось? Да многое: новые ракеты, новая РЛС и новая дальностью обнаружения цели - она с 43 километров увеличилась 70. Полностью обновлен оптический канал... О другом стоит помолчать.

Сегодня наши "Панцири" стоят на вооружении 12 стран мира, а еще полдюжины государств намерены приобрести их. Интерес к этому ЗРПК тем больше, чем чаще он испытывается на поле боя.

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