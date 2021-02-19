"Довела себя": как сейчас живет неизлечимо больная ведущая Татьяна Лазарева

Телеведущая Татьяна Лазарева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Когда-то ведущая Татьяна Лазарева не сходила с экранов. Вместе с мужем Михаилом Шацем она снималась в сериалах, работала над телепередачами. А потом в один момент одна из главных комедийных актрис страны исчезла с экранов. В 2013 году ей диагностировали неизлечимый недуг. В откровенном интервью знаменитость рассказала о том, как сейчас живет.

Татьяна Лазарева лишилась работы на телевидении. Ее муж Михаил Шац, с которым она вместе более 20 лет, пытался вернуть супругу на экраны. Но эти попытки обернулись провалом. "Он предлагал там кому-то меня вернуть, но они сказали: «Нет, тебя мы зовем, а ее не будем»", - заявила актриса.

Она философски относится к происходящему и уверяет, что ей итак неплохо. "На YouTube можно делать то же самое, но не тратить при этом огромные деньги", - поведала 54-летняя знаменитость.

Лазарева не привыкла жаловаться на проблемы. Но в этот раз актриса сообщила, что ее очень беспокоит ее эмоционально-психологическое состояние. Около трех лет назад артистка находилась на грани нервного срыва и даже подумывала о самоубийстве. Она пила антидепрессанты.

"С возрастом вызовов становится все больше, испытаний становится все больше. Нужно помнить, что ты первый для самого себя. Что никто о тебе не побеспокоится, кроме тебя самого. Главное, не превращаться в тряпку. Я тогда была истощена морально, довела сама себя", - поделилась она сокровенным в эфире YouTube-шоу "Петя любит выпить".

Со временем актрисе удалось справиться с депрессией. Сейчас Лазарева старается не думать о плохом. "Если у вас заканчиваются силы, будьте любезны остановиться и восстановиться. Нужно совершенно иначе относиться к себе", - говорит она.

Стоит отметит, что Татьяна более семи лет борется с неизлечимым недугом. Звезда страдает язвенным колитом, периодически сталкиваясь с обострениями и ремиссией. Из-за развития проблем с кишечником юмористка даже похудела на 10 килограмм. Ее диагноз страшен еще и тем, что сказывается на настроении человека, может стать причиной постоянно возникающей тоски, так как гормон радости образуется именно в кишечнике.

"Когда я пришла к врачу со своей проблемой, он начал подробно меня расспрашивать про самочувствие... Как я потом поняла, сказалось длительное влияние негативных факторов. Мы же как привыкли? Если что-то болит, можно выпить таблетку и бежать дальше по своим делам. Однако боли в кишечнике нужно лечить и отслеживать причину. Тогда я очень сильно похудела. Просто стала мало есть, прекрасно понимая, что каждый кусочек может сказаться на состоянии здоровья", - рассказывала актриса.

Она старается контролировать болезнь. Но стоит ей переволноваться, как симптомы возвращаются. "К тому же болезнь всегда и в голове. Если ты себя за что-то коришь, то это сказывается на самочувствии, вылезает то там, то тут", - подчеркнула артистка.