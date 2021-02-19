«Выжили, потому что я из России»: Бабушка спасла американских родственников, оставшихся без света и отопления

Из-за непогоды жителям Техаса приходится покидать свои неотапливаемые и обесточенные дома и ночевать в спортзалах. Фото: REUTERS

Разбушевавшаяся снежная буря по-прежнему держит в своей власти добрую половину США. Потепление ожидается лишь в выходные. Больше всего досталось Техасу: мало того, что столбик термометра несколько дней держался на отметке -22 градуса, так и там, на юге, привыкли к таким же цифрам на термометре только со знаком плюс.

Часть техасцев постят в соцсетях радостные фотографии в снегу – это те, дома и районы которых выстояли в ненастье. Друга половина думает, как вообще выжить, когда свет отрубился, отопления нет, а дома залиты водой из батарей. Многие техасцы так и именуют последние холодные дни «Зимним апокалипсисом».

Из-за аномальных холодов и снежной бури были оборваны линии электропередач, это привело к массовым отключениям электричества. Без света и тепла остались более 4 млн человек. Сейчас власти заявляют, что подача электричества в целом восстановлена, но возможны временные отключения. Кроме того, падение температуры вывело из строя водоочистительные станции, из-за этого в дома не поступает вода. Около 13,5 млн остаются без доступа к чистой воде.

- Я живу в Хьюстоне, штат Техас. Я жутко замерз. Ни электричества, ни тепла, ни воды. У меня четверо маленьких детей, - жалуется Крис Принс.

Техасцы вынуждены уповать на помощь волонтеров и кров муниципальных зданий. Фото: REUTERS

Впрочем, судя по тому, что он смог запостить это в твиттер, все не так уж плохо.

Множество техасцев, чтобы согреться, жгут в камине мебель. Дело в том, что дома не приспособлены для суровых зим, поэтому как только столбики термометров поползли вниз, системы отопления быстро стали выходить из строя. Это привело к тому, что трубы стали лопаться.

- У нас нет электричества вот уже 31 час. Мы всю ночь спали у камина, собрав со всего дома все одеяла и подушки, какие только смогли отыскать, - рассказывает житель Техаса Чак Хейрстон.

СЛИТЬ ВОДУ И ВЯЗАТЬ СВИТЕРА

В социальных сетях люди делятся советами, что делать, чтобы уберечь дома от серьезных повреждений. Так, россиянка Лилия, приехавшая в Техас навестить дочку и внуков, оказалась в центре разгула стихии. В первую очередь, она заставила родных слить воду из труб, чтобы те не лопнули.

- Большинство не знает, что воду нужно было сливать! - рассказала женщина.

Жаркий Техас был вовсе не готов к рекордным морозам. Фото: REUTERS

Помимо этого, Лилия столкнулась с тем, что в магазинах Техаса не продают теплую одежду, предназначенную для таких холодов. Но ее семье повезло, после поездки в горы у них остались подходящие вещи. Также женщина вязала внукам шерстяные свитера.

- Считаю, что мы выжили, только потому что я из России, - говорит она.

Но с каждым днем в Техасе появляется все больше счастливчиков, в чьих домах снова появилось электричество. Среди них - жительница Далласа Рейчел Сигал, которая пережила трое суток без света и тепла вместе с мужем и 11-месячным сынишкой.

- Ты злишься, тебе холодно. Тебе хочется плакать от безысходности, - говорит женщина. - Самым теплым местом в доме была наша с мужем кровать. Туда мы принесли всех - нашего сына, двух собак и кошек, чтобы хоть как-то согреться.

- Моя жена на восьмом месяце беременности, нашему ребенку 11 месяцев, - говорит житель Техаса Филип Шелли. - У властей, которым мы верим, нет ответов, пока я сижу в холодной темной комнате с плачущим младенцем и беременной супругой. Мы ничего не можем сделать, кроме как сидеть и ждать. Моя жена сильная, но я вижу, как ей тяжело. Она говорит только, что мечтает принять теплую ванну. Как мужчине мне очень больно, видеть страдания своей семьи и быть не в состоянии ей помочь.

ЖЕРТВЫ СТИХИИ

Министерство здравоохранения и социальных служб объявило чрезвычайную ситуацию в Техасе после снежной бури. Это позволит федеральным властям выделить финансовую и гуманитарную помощь пострадавшим.

Тем временем, власти штата пытаются подсчитать общее число жертв ледяного шторма. Среди них много бездомных, а также тех, кто отравился угарным газом от работающих генераторов, и пострадал в авариях на дорогах. В округе Харрис зафиксировано более 300 случаев отправления угарным газом. В городе Хьюстон четыре человека погибли в пожаре в одном из домов.

Многие бензозаправки в штате не работают из-за проблем с электричеством. Фото: REUTERS

В округе Тейлор от холодов погибло как минимум шесть человек. Среди них, 67-летний бездомный. По мнению медиков, причиной его смерти стали ночные холода. Другой 60-летний мужчина скончался дома. Его супруга рассказала приехавшим спасателям, что у них уже три дня нет света и тепла.

- Температура в комнате была такой же, как и на улице, - поделился один из спасателей.

72-летняя женщина, доставленная в больницу из-за ухудшения здоровья, умерла на руках у врачей. Медики не могли обеспечить должного ухода за пожилой пациентки из-за отключения воды.

ЛЮБИТЕЛЬ ПОГРЕТЬ КОСТОЧКИ

Сенатора Теда Круза сфотографировали в аэропорту. Фото: Twitter@cristinafortx

«Тед Круз сбежал в Канкун. Сотрудники Domino, которым Круз отказывается платить минимальную заработанную плату в 15 долларов, устали после того, как у них закончилась еда, которую они раздавали другим техасцем».

Фото: Twitter@cristinafortx

Еще одной жертвой ненастья стал сенатор от Техаса Тед Круз. Нет, он не замерз, даже наоборот – во время разгула стихии он умудрился улететь на курорт в Мексику. Его побег вызвал яростную критику в социальных сетях. После этого политик решил исправиться и вернулся в Штаты.

- Я начал сомневаться почти сразу, как только вошел в самолет. С одной стороны, мы, родители, несем ответственность за наших детей, наши семьи, - объяснил свое решение уехать Тед Круз. Он сослался на свою дочь, которая попросила его уехать во время снегопада в Мексику, а он, будучи хорошим отцом, не мог отказать ребенку. - Но с другой стороны, я несу ответственность перед Техасом и, честно говоря, уезжать в момент, когда техасцы страдают, было неправильно. Поэтому я вернулся первым же рейсом.

Фото: Twitter@kristykcasey

Это не сцены из фильма «Титаник», это последствия лопнувших труб, которые затапливают дома.

Фото: Twitter@ariesbabyash

Фото: Twitter@hmlinehanr

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