«Мы с МОК согласовали экипировку, по «Катюше» ждем решение»: Президент ОКР рассказал о гимне и флаге на Олимпиаде

В Токио и Пекин наши спортсмены поедут под флагом Олимпийского комитета России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международный олимпийский комитет утвердил положение о названии сборной России на Олимпиаде. Согласно решению CAS российским спортсменам запрещено появляться на Играх-2020(1) под своим флагом и гимном. И МОК объявил, что атлеты из России будут выступать под буквами ROC – это сокращение от англоязычного названия Олимпийского комитета России (ОКР). Вместо российского триколора будет флаг ОКР. По музыке еще не договорились.

«В Токио и Пекин наши спортсмены поедут под флагом Олимпийского комитета России и будут выступать как команда ОКР. Здесь появилась определенность. Как и в вопросе с экипировкой. Мы согласовали с МОК доработанный дизайн формы наших спортсменов и официальных лиц в Токио. Думаю, что в скором времени наш официальный экипировщик, компания ZASPORT, представит ее общественности», - прокомментировал это решение президент ОКР Станислав Поздняков.

Так же глава Олимпийского комитета России рассказал, как обстоит дел с музыкальной частью. Предлагалось вместо гимна исполнять песню «Катюша». Но, например, на чемпионатах мира по разным видам спорта организаторы отказались от этой идеи. И российские конькобежцы при победах слушали фрагмент «Первого концерта» Чайковского. А на чемпионате мира по биатлону заменой российского гимна ультимативно Международный союз биатлонистов (IBU) сделал свой гимн.

«Музыкальное сопровождение для использования на Играх еще должен утвердить МОК. Мы направили предложенную Комиссией спортсменов ОКР композицию «Катюша», ждем решения. Важно, что после утверждения композиции ее возможно будет использовать и на всех чемпионатах мира», - отметил Станислав Поздняков.

Президент ОКР заявил, что Россия хотела как можно раньше документально закрепить эти положения о гимне, флаге и экипировке.

«В отдельных случаях, как, например, в биатлоне, международные федерации стали предъявлять явно чрезмерные и необоснованные требования к российским делегациям. Это вызывало серьезную обеспокоенность. Теперь все стороны могут опираться на обнародованный сегодня МОК документ», - заявил глава Олимпийского комитета России.

Олимпиада в Токио стартует 23 июля 2021 года.