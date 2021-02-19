Власти Якутии взяли развитие ситуации в природоохранной сфере под жесткий контроль

Глава Якутии Айсен Николаев. Автор фото: Андрей СОРОКИН/ЯСИА

19 февраля глава Якутии Айсен Николаев провел заседание Экологического совета республики. По словам главы региона, за два года работы совет стал площадкой для широкого обсуждения вопросов экологии и сохранения природы республики по широкому спектру направлений. С одной стороны, это антропогенное воздействие и экологическая безопасность промышленных производств, инфраструктурных объектов, сферы жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта, населённых пунктов. С другой стороны, сохранение природной среды, экосистем, биоразнообразия, в том числе на особо охраняемых природных территориях.

1900 ПРОБ ЗА 2020 ГОД

Руководитель республики отметил, что важнейшей особенностью природоохранной работы в регионе является выстроенный баланс этих направлений, что нашло отражение в его первом Указе на посту главы республики «Об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)».

По информации министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамина Афанасьева, в 2020 году в рамках экологического мониторинга исследовано свыше 1900 проб по 377 пунктам наблюдения. Охват потенциальных объектов негативного воздействия составил 50 %, состоялось 11 комплексных обследований при участии недропользователей. Проведено 5320 контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 2540 нарушений, выдано 377 предписаний и наложено 2166 административных штрафов, предъявлено 177 исков. Министр напомнил, что наиболее резонансные нарушения были связаны с загрязнением водных объектов предприятиями угольной и золотодобывающей промышленности.

Минэкологии ведется работа по переводу госуслуг в электронный вид. Также особое внимание уделено Программе комплексных научных исследований экологического состояния Вилюйской группы улусов и здоровья населения, проживающего на этих территориях, консервации хвостохранилища Депутатского ГОКа. Начинается первый этап практических работ по ликвидации хвостохранилища Куларской ЗИФ. Министр обратил внимание на том, что данная работа идет по плану и нареканий со стороны проектного офиса нацпроекта «Экология» нет.

ТРЕТЬ ТЕРРИТОРИИ ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ

Продолжается развитие системы особо охраняемых природных территорий. Ее площадь сохранена и составляет 1,1 млн. кв. км. или 37,8% территории республики. Ряд республиканских ООПТ повысили статус до федеральных. Успешно развивают проекты по сохранению редких, исчезающих видов, расширению биоразнообразия.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Дмитрий Садовников проинформировал о том, что в рамках национального проекта «Экология» в республике реализуются проекты «Чистая вода», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», мероприятия по строительству и модернизации канализационно-очистных сооружений.

В 2022 году в Якутске планируется ввод мусорного полигона за счет средств ГКП «ЖКХ», а также мусороперегрузочной станции в рамках концессионного соглашения. Ведется поиск источников финансирования строительства полигонов в Мирном, Вилюйске, Алдане.

Кроме того, в ходе заседания был рассмотрен и утвержден план работы Экологического совета на 2021 год.