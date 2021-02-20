После нового расследования сестер Хачатурян, убивших отца, могут отпустить без суда и наказания

Ангелина Хачатурян перед началом судебного заседания, октябрь 2020 г. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Дело сестер Хачатурян снова поставили на паузу. На днях стало известно, что его материалы опять вернули на доследование. Хотя с момента громкого убийства прошло уже больше двух с половиной лет. И до конца этой истории, судя по всему, еще далеко.

Коротко напомним:

- 27 июля 2018 года в подъезде московской многоэтажки нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. Он получил больше десятка ножевых ранений в шею, грудь, и истек кровью у лифта.

- В убийстве признались дочери Хачатуряна. Старшей, Крестине, на тот момент было 19 лет, Ангелине - 18, Марии - 17.

- По версии следствия, девушки дождались, когда отец уснет и напали на него. Били ножом и молотком.

- По словам девушек, отец в течение долгих лет издевался над ними, бил и домогался. В качестве доказательств - аудиозаписи и переписки с друзьями.

- Однако родственники убитого утверждают, что Михаил лишь пытался воспитывать «распутных дочерей», а те решились на убийство из-за наследства.

- Сестер обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору (до 20 лет колонии). А их адвокаты пытаются доказать, что это была необходимая самооборона.

- Младшую сестру, Марию, судебно-психиатрическая экспертиза признала невменяемой в момент совершения убийства. Поэтому ее судят отдельно от старших сестер.

В ЧЕМ ЛОГИКА?

То, как дело сестер Хачатурян разделило общество на два лагеря, можно воочию наблюдать перед любым заседанием в судах - Бутырском (там идет процесс по Марии) или городском (в течение всего 2020 года адвокаты безуспешно пытались отобрать присяжных). В час Икс сюда начинают стекаться группы поддержки. В основном это молодые люди. Неформалы с цветными волосами. Девушки из неких православных клубов. Просто неравнодушные. Большинство поддерживают сестер, требуя освободить их и закрыть дело. Иногда они устраивают словесные баттлы с людьми, поддерживающими родных Михаила Хачатуряна. Эти (их, кстати, немного) считают, что девушкам за спланированное убийство отца нужно дать максимальные сроки без всякого снисхождения.

Михаил Хачатурян

Впрочем, на заседания всю эту публику все равно не пускают (антикоронавирусные меры). Поэтому молодежь обычно является к началу заседания и покорно тусуется у суда, ожидая выхода адвокатов. Кричат слова поддержки (несколько раз хором «спасибо») и расходятся.

А теперь дело сестер Хачатурян снова вернули на доследование. Потому что родственники убитого Михаила Хачатуряна, признанные потерпевшими, потребовали… возбудить на него уголовное дело. Многих это ввело в ступор. Как это? Родня, которая все это время кричит о невиновности Михаила, требует его наказать посмертно?!

На самом деле таким образом покойного пытаются обелить.

РЕАБИЛИТИРОВАТЬ ПОКОЙНОГО

Зачем это было сделано, «Комсомольской правде» объясняет адвокат потерпевших Алексей Паненов.

- Сейчас по основному делу в качестве мотива для убийства называют насилие со стороны отца, в том числе сексуальное. Потерпевшие с этим не согласны. Для нас очевидно, что кроме слов дочерей у следствия никаких доказательств этого насилия и нет. То есть следствие указывает мотив, даже не проводя расследование.

Получается, родственники Михаила Хачатуряна надеются, что в ходе нового расследования будет доказана его невиновность по отношению к дочерям.

- Это важно с их стороны для реабилитации покойного - в случае, если следователи докажут его непричастность к преступлениям, о которых говорят девушки, - говорит адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер. - Мы вовсе не против, чтобы дело все-таки было возбуждено, потому что уверены, что Михаил Хачатурян все это совершал и его дочери находились в состоянии необходимой обороны.

КТО ОПЛАЧИВАЕТ СЕСТРАМ СЪЕМНЫЕ КВАРТИРЫ

В самом начале сестры Хачатурян провели два месяца под арестом в СИЗО. Но потом суд решил изменить меру пресечения на заперт определенных действий. Это значит, что девушки должны жить раздельно, в разных квартирах. Им также запрещено общаться друг с другом. Но при этом нет запрета на прогулки, учебу или работу.

С девушками долго работали психологи. Но сложнее всего стресс по-прежнему переносит самая младшая, Мария.

- Внутреннее напряжение все это время никуда не уходит. Мария не может вздохнуть спокойно, потому что с ее будущим, будущим сестер, ничего не ясно, - говорит адвокат Ярослав Пакулин. - Впереди - снова неопределенность.

По словам адвоката, Мария сейчас живет с матерью в квартире, которую семья когда-то получила, как многодетная.

- Это муниципальная квартира, по соцнайму. Мама девушки работает в магазине. На это и живут.

- В 2019 году Мария закончила школу. В университет или колледж она поступать не стала?

- Пока Мария не может продолжать обучение дальше, не может поступать куда-то, потому что непонятно, что будет дальше в суде.

Фактически сестры Хачатурян сейчас живут исключительно на то, что зарабатывает продавцом их мама. Плюс помогает старший брат Сергей. Сами девушки не работают.

- У них есть возможность работать, - говорит Алексей Липцер. - И даже попытки устроиться были. (Насколько известно, Ангелина несколько недель работала кассиром в «Пятерочке», - Авт.). Но в итоге сестры сталкивались с тем, что их узнавали, посторонние люди приставали. Было определенное внимание, словом. Решили пока отказаться от работы, чтобы не давать повод для возможных провокаций - все это в итоге может иметь свои последствия в суде.

Про старших сестер писали, что они снимают квартиры в разных районах. В таком случае возникает вопрос: если девушки не работают, кто же тогда оплачивает им жилье. Тоже мама?!

- На самом деле это не съемные квартиры. Жилье в Подмосковье предоставила одна из родственниц со стороны мамы. Одна девушка живет под одной крышей с этой женщиной и ее семьей. Другая - в отдельной квартире.

СВИДЕТЕЛЬНИЦА ПО ЭПИЗОДУ С ПОРНО

Между тем, адвокаты сестер считают, что родные Михаила Хачатуряна с осени 2020 года сознательно затягивали процесс. Напомним, что летом прошлого года заседание, на котором стороны должны были отобрать присяжных, было отменено из-за того, что сестры убитого мужчины заболели коронавирусом. Но даже когда прошли все мыслимые сроки лечения, присяжных отобрать так и не смогли - адвокаты потерпевших приносили в суд справки, что их клиенты болеют.

- Первый раз действительно были документы, подтверждающие ковид у людей, - говорит Алексей Липцер. - А потом пошли уже какие-то сомнительные бумаги, которые можно получить в любой поликлинике, пожаловавшись на кашель или боли в горле. В принципе, уже в сентябре было понятно, что потерпевшие ждут решения вопроса по возбуждению уголовного дела и тянут время.

Но если в Мосгорсуде заседания постоянно переносили, в Бутырском (дело Марии) летом и осенью свидетелей допрашивали практически каждую неделю.

- В целом все они дают показания, подтверждая слова девочек о домашнем насилии со стороны отца в течение многих лет, - говорит Ярослав Пакулин. - Кстати, в тот день, когда адвокаты потерпевших обратились в суд с просьбой вернуть дело на доследование, мы должны были опросить важную свидетельницу. Это одна из близких подруг Марии. Она видела, как вел себя Михаил, что он делал с дочерями. Кроме того, эта девушка - важный свидетель по эпизоду с распространением Михаилом Хачатуряном порнографии. Она получала от него в Вотсапе ролики порнографического содержания.

Об этом «Комсомолка» уже писала. Следователи нашли в телефоне у несовершеннолетней школьницы многочисленные фото и видео, которые Михаил Хачатурян отсылал подруге своей младшей дочери. Сначала это были поздравления с различными религиозными праздниками, но потом «контент» стал более забористым. После одного из видео, где голый мужчина в лесу догоняет женщину, Хачатурян написал: «Понравился ролик? Кстати, забыл поздравить тебя с 14 февраля».

- Перед допросом этой девушки потерпевшие обратились к суду: «Считаем невозможным допрос свидетеля сегодня…», - сообщил адвокат.

- На ваш взгляд, они не хотели, чтобы суд допросил именно данную свидетельницу или просто так совпало, что ходатайство о возвращении дела в следствие возникло именно в этот день?

- Наверное, все-таки совпало. Свидетельница в тот день явилась в суд, но могла и не прийти - многие свидетели приходили на заседания далеко не после перв