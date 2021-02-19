Что произошло с перенесшей инсульт вдовой Андрея Мягкова после смерти мужа

Соседи переживают за 77-летнюю актрису Анастасию Вознесенскую Фото: Екатерина Цветкова

Трудно представить, что сейчас переживает погруженная в траур вдова Андрея Мягкова. С Анастасией Вознесенской актер прожил боле 55 лет. Несколько лет назад с женщиной случился инсульт и знаменитый артист ухаживал за любимой женой. Теперь же после его смерти 18 февраля 2021 года соседи звездной четы всерьез обеспокоены состоянием здоровья артистки.

Анастасия Вознесенская встревожила соседей своим поведением после смерти мужа Андрея Мягкова. Артистка, по словам знакомых, довольно долго болеет. Единственной опорой для перенесшей инсульт женщины был муж. "Как он к ней относился! Еще до ее инсульта у нее был менингит, и Андрей Васильевич буквально выходил ее, носил на руках", - делилась бывший заместитель Олега Ефремова (позднее директор музея МХТ) Ирина Корчевникова.

Актеры считались идеальной парой, были женаты больше полувека, "дышали" друг другом. Несмотря на то, что в звездном союзе не было детей, пара прожила душа в душу долгие десятилетия. Никаких скандалов и выяснений отношений на публике. В киношной тусовке таких - единицы.

Именно тяжело больная Анастасия Валентиновна, вызвала мужу "скорую" в роковую ночь, когда 82-летний Мягков потерял сознание. Умер он на руках у жены в результате сердечного приступа.

Фото: Екатерина Цветкова

Уход Андрея Васильевича стал настоящей болью для его поклонников, знакомых, коллег и друзей. Все они сейчас переживают за его вдову. В первые сутки после трагедии женщину не оставляют одну. Из квартиры она не выходит.

."Главная по подъезду, где жили Мягков с женой, сказала, что ничего не знает о ее состоянии. Известно лишь, что Анастасия Валентиновна находится после смерти мужа дома. Вчера у нее кто-то был, допоздна горел свет в квартире. Сама она на связь не выходила", - цитирует осведомленного источника сайт mk.ru.

В день смерти звезды фильмов "Ирония судьбы, или С легким паром" и "Служебный роман" состоялось собрание жильцов подъездов дома, где жил Мягков. Было решено, что после генерального ремонта на стене будет установлена памятная доска в память об актере.

Прощание с народным артистом РСФСР состоится 20 февраля. В 10:00 пройдет гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова. А потом будет отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы.