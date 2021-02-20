"Спартак" будет играть против "Динамо". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Русский футбол возвращается к жизни после зимнего перерыва! Первая мощная игра в 2021 году - дерби двух столичных клубов. "Динамо" на своем поле примет "Спартак" в плей-офф Кубка России. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Динамо - Спартак Москва 20 февраля 2021.

Статистика личных встреч Динамо - Спартак имеет свою историю.В Кубке России два клуба играли между собой трижды. И лишь в далеком 1994 году "Спартак" победил. Потом - поражение 0:1 в 1995 году и 0:3 в 2009-м.

Прогнозы букмекеров на матч Динамо - Спартак Москва 20 февраля 2021 говорят о том, что фаворитом поединка видят "Динамо". Но, скорее всего, "Спартак" все-таки одержит победу. Прогноз на матч Динамо - Спартак - победа спартаковцев в напряженной борьбе с разницей в один мяч.

Стартовые составы на игру Динамо - Спартак Москва 20 февраля 2021 будут оглашены примерно за час до начала игры. Матч Динамо - Спартак начнется в 19:30 по московскому времени 20 февраля 2021 года.

Прямую видеотрансляцию матча Динамо - Спартак можно будет посмотреть 20 февраля 2021, начиная с 19:30 по московскому времени на телеканале Матч ТВ. Стартовый свисток прозвучит на стадионе "ВТБ Арена", где пройдет матч.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.