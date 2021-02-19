Канделаки омолодила бывшую невесту Крида и Рудковскую

Тина Канделаки представила новую коллекцию авторских патчей. Фото: Личный архив

Бизнесвумен и телеведущая Тина Канделаки давно уже зарабатывает миллионы на собственном бизнесе.

На пике карьеры Канделаки вдруг посвятила себя строительству собственной бизнес-империи. Сейчас Тина - владелица клиники красоты, основатель косметического бренда Ansaligy.

- Я всегда искала способы как можно дольше сохранить внешность. Так десять лет назад у меня открылась клиника. Клиника с долгами осталась мне после развода. Я их выплатила, и вместе с Линдой - моей ближайшей подругой - мы стали ее развивать. Долгое время я даже не доставала дивиденды и все, что зарабатывала, вкладывала в косметические новинки. С помощью профессора и доктора биологических наук Валентины Ивановны Деменко мы сварили смывку и крем - сначала для меня, потом для наших клиентов.

Наша косметика улетела за несколько дней. Мы поняли, что это может быть бизнесом, - рассказывала в интервью kp.ru Тина.

Тина Канделаки

Один из самых популярных продуктов Канделаки -косметические патчи.

В основном здании Третьяковской галереи прошло мероприятие, посвященное официальному старту сотрудничества косметического бренда Канделаки с Третьяковкой. Оно началось с выхода коллекции патчей «Русские портреты» с изображениями произведений из собрания Третьяковской галереи. Команда бренда Ansaligy переосмыслила всем известные и любимые женские портреты из фондов Третьяковской галереи, наложив на них цифровые элементы face recognition и предложила поразмышлять на тему того, кто же скрывается за таинственными незнакомками знаменитых полотен, тем, как сложилась судьба у Елены Александровны Нарышкиной и Надежды Ильиничны Репиной. Презентацию коллекции «Русские портреты» посетили приятельницы Тины: Яна Рудковская, бывшая невеста Крида фотомодель Дарья Клюкина, подруга Николая Баскова София Никитчук и другие.

Яна Рудковская

Пожалуй, только Тина была одета с налётом сексуальности, облачившись в юбку с высоким разрезом. Плюс алый маникюр сделал свое дело, добавив образу Канделаки ещё большей эффектности. Удивила фотомодель Дарья Клюкина, выбрав для раута весьма стильный, но очень закрытый костюм.

Дарья Клюкина

А мы-то привыкли к ее инстаграмным фотосетам в бикини. Яна Рудковская тоже была предельно скромна в тёплом свитере-водолазке. И только сумочка от Луи намекала, что перед нами одна из главных столичных модниц.