Госдума России: Европа должна прекратить торговлю с Украиной из-за беспредела к Медведчуку

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа «За жизнь» Виктор Медведчук. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что западным странам необходимо принять меры, чтобы остановить беспредел на Украине - введение санкций против главного политического оппонента действующих властей - лидера партии «Оппозиционная платформа «За жизнь» Виктора Медведчука.

- Начав с закрытия оппозиционных телеканалов, киевская власть дошла до введения санкций в отношении лидера оппозиционной парламентской партии. Представить невозможно, чтобы это происходило в стране, которая претендует быть демократической и заявляет о желании вступить в Евросоюз, - заявил Вячеслав Володин. - Но мы живем во время двойных стандартов. Поэтому нет заявлений ни Европарламента, ни глав государств, ни министров иностранных дел, ни Госдепартамента США, хотя они обычно выступают и по куда менее значимым темам.

Спикер Госдумы считает, что события, произошедшие на Украине в феврале, станут серьезным вызовом для демократии:

- Такие действия требуют немедленного осуждения со стороны всех стран, которые считают, что необходимо защищать фундаментальные права и свободы граждан, - призвал к действиям Володин. - Если следовать риторике США и европейских стран, им следовало бы прекратить торгово-экономические отношения со страной, которая попирает права и свободы граждан. Это будет всеми воспринято как мера, призванная остановить беспредел.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на Радио "Комсомольская правда". Фото: Иван МАКЕЕВ

Санкции против лидера главной оппозиционной партии Украины, депутата Верховной Рады Виктора Медведчука введены 19 февраля без суда и предъявления публичных обвинений. Это сделано закрытым решением СНБО - Совета по национальной безопасности и обороны Украины. Санкции также введены и против супруги Медведчука. Ограничения сроком на 3 года наложены на все имущество и активы Медведчука.

Именно Виктор Медведчук вел переговоры и достиг соглашения с Россией о поставках на Украину либо организации производства на Украине вакцины против коронавируса «Спутник V». Но действующие власти Украины ввели запрет на использование в стране российских вакцин. Тем временем никаких других прививок от коронавируса на Украине до сих пор нет и массовой вакцинации не начато. На фоне этого, а так же резкого роста коммунальных платежей, по городам Украины прокатились «тарифные бунты». А рейтинг партии Медведчука «Оппозиционная платформа За жизнь» уже превысил рейтинг партий действующего президента Владимира Зеленского и предыдущего президента Петра Порошенко.

В феврале, так же, решением СНБО, были закрыты сразу 3 оппозиционных телеканала Украины. А затем - СБУ - Служба безопасности Украины - обвинила в «госизмене» еще одного популярного политика, критикующего действующую власть, - Анатолия Шария.

Эксперты отмечают, что такая зачистка оппозиционных СМИ и политиков может говорить о подготовке Киева к новой войне на Донбассе. Критиковать начало нового кровопролития и рассказывать правду о положении дел на фронте будет просто некому. Война начнется и будет проходить исключительно под бравурные заявления властей и одобрения посольства США в Киеве, которое, как считает большинство экспертов и, согласно опросам, 62% граждан страны, и управляет сегодня Украиной.

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