Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это, наконец, случилось: после нескольких месяцев слухов о том, что в звездном семействе не все ладно, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом. Как сообщает портал TMZ, в пятницу 19 февраля адвокат 40-летней модели Лора Вассер передала документы в суд. В заявлении Ким просит о совместной опеке над детьми, так что ребята смогут проводить половину времени с матерью, и половину – с отцом. Наследников у пары четверо: 7-летняя Норт, 5-летний Сейнт, двухлетняя Чикаго и годовалый Псалм. Норт и Сейнта Ким родила сама, а Чикаго и Псалм появились на свет благодаря услугам суррогатных матерей.

Адвокат Лора Вассер, которую наняла Ким, известна по бракоразводным процессам многих звезд шоу-бизнеса. Именно Лора занималась разводами Анджелины Джоли и Брэда Питтта, Джонни Деппа, Эштона Катчера и Деми Мур, Кристины Агилеры и других знаменитостей. К тому же Вассер уже вела дела Кардяшьян – когда та разводилась со своим вторым мужем, баскетболистом Крисом Хамфрисом.

Ким и Канье поженились в мае 2014 года в Италии после того, как у них уже появилась старшая дочка Норт. Оба супруга владеют внушительным состоянием. Но поскольку перед свадьбой они заключили брачный контракт, каждый останется при своем имуществе и денежных активах. По версии Forbes, Канье Уэст - самый богатый музыкант планеты: на его счетах лежат 1,3 миллиарда долларов. Только за минувший год рэпер заработал 170 миллионов долларов. Причем львиную долю доходов Канье приносит вовсе не музыка, а модный бизнес. Большая часть из заработанных им за последний год миллионов приходится на сделку с компанией Adidas, выпустившей именную коллекцию кроссовок Yeezy совместно с основанным Канье Уэстом брендом.

Ким также финансово успешна – ее состояние тоже приближается к миллиарду долларов (Forbes оценивает его в 900 миллионов). Она успешно зарабатывает на продаже косметики, нижнего белья и рекламе в соцсетях.

Супруги уже больше года не живут вместе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

То, что у Ким и 43-летнего Канье серьезные проблемы в браке, давно не секрет. Супруги уже год не живут вместе. Главная причина развода - психическое заболевание музыканта, страдающего от биполярного расстройства. Ким с детьми живет в Лос-Анджелесе, Канье – на ранчо в Вайоминге. Модель решила, что так будет лучше, потому что боялась, что непредсказуемое поведение мужа плохо скажется на психологическом состоянии детей. Канье неоднократно лечился в реабилитационных центрах. Развитие душевной болезни спровоцировали, в том числе и наркотики, которыми рэпер злоупотреблял раньше.

По словам окружения, Кардашьян навещала мужа на ранчо примерно раз в пять недель. Привозила с собой детей, коротко общалась с супругом и улетала обратно в Лос-Анджелес. При этом Ким до последнего сохраняла видимость счастливой семьи и публиковала в Инстаграме совместные снимки с мужем.