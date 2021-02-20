Псаки: администрация Байдена не намерена приглашать Россию на встречу G7

Пресс-секретарь президента США Дженнифер Псаки Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента США Дженнифер Псаки, отвечая на вопрос журналистов, заявила, что новая администрация Белого дома не будет направлять России приглашение присоединиться к встрече Большой семерки (G7).

Таким образом Псаки озвучила позицию президента Байдена, не желающего возврата России в формат Большой восьмерки, превратившегося в G7 после того, как нашу страну исключили из этой группы в 2014 году.

- Все будет делаться по согласованию с нашими партнерами по G7. – резюмировала Псаки, имею в виду, что решение о восстановлении G8 должно приниматься участниками группы коллективно.

В прошлом году 45-ый президент США Дональд Трамп заявлял, что намерен пригласить в G7 Россию, Австралию, Индию и Южную Корею, поскольку формат G7 устарел.

Встреча G7, запланированная на июнь в Великобритании, станет первым очным саммитом этой группы за два года. Главы государств и правительств стран-участниц форума соберутся, чтобы обсудить меры по борьбе с пандемией коронавируса, изменение климата и другие общие проблемы.