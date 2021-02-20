«Были слышны выстрелы. Но у меня и в Серпухове такое может быть. Это Россия»: большое интервью с Фёдором Чудиновым

Боксер Федор Чудинов. Фото: промоутерская компания "Патриот".

Фёдор Чудинов стал тем самым скромным боксёром, который уже давно заслужил «большой бой». Он и сам это не отрицает, но сейчас готовится к другому препятствию: 20 февраля Чудинов проведёт свой очередной бой против опытного малавийца и грозы всех российских полутяжей Айзека Чилембы. Поединок Чудинов — Чилемба станет главным событием вечера бокса «Короли ринга». Этот же бой будет единственным в карде, где сойдутся два профессиональных боксёра.

«Комсомольской правде» удалось поговорить с Фёдором прямо перед боем с Чилембой и узнать — о жизни во Владикавказе, где сейчас тренируется Чудинов, отношению бойца к фармакологии, прошедшем тяжёлом бое с британцем Умаром Садиком и главное — о Сауле Альваресе. Именно мексиканского супер-чемпиона называют главной целью Чудинова.

«Короли ринга», спорт ради шоу и формат «интриги - скандалы - расследования»

— Фёдор, как настроение? Насколько готовы к предстоящему шоу?

— Готов на сто процентов. Настроение — кушать охота. В остальном, нормально. Просто все эти пресс-конференции... Обычно на боях такого нет. Даже на высоком уровне, на чемпионских боях. Все думают о спортсменах: по-быстрому проводят пресс-конференцию, взвешивание, — обычно всё в один день делают. Да, проводится открытая тренировка за какое-то время.

Немножко мне формат, конечно, не нравится. Но, я думаю, ребята с РЕН ТВ научатся, как нужно правильно проводить именно спортивные мероприятия. Я понимаю, что тут всё смешанное.

— То есть, это больше шоу?

— Конечно, да любой вид спорта — это шоу. Только где-то идёт честное, трезвое, спортивное соревнование, а где-то — интриги, скандалы, расследования.

— А насколько вам комфортно выступать в формате «интриги - скандалы - расследования»?

— Нормально, меня же это не касается. Мне весело со стороны наблюдать за этим. Мне самому нравится телеканал РЕН ТВ, без рекламы. У меня здесь своя задача — пропагандировать спорт, в частности бокс. Правильную, трезвую соревновательную деятельность. Честное, мужское соревнование, когда соревнуешься, кто сильнее. А кому-то интересно шоу. Если честно, мне это не нравится. Я всегда к сопернику испытываю только уважение. Нет презрения или расслабленности: «А, так я его выиграю». Человек вышел со мной, я его уважаю. От его действий в ринге зависит, буду ли я его дальше уважать. Но если он согласился со мной выйти на ринг, я уважаю его до тех пор, пока он меня не переубедит.

— Вы сказали, что сейчас находитесь чуть ли не в лучшей форме за всю карьеру. Что на это повлияло?

— Опыт и подготовка.

— И как подготовка велась?

— Хотите услышать про странную технику из Шаолиня? Нет, такого нет. Обычный грамотно построенный режим, грамотно построенные тренировки, подготовка к определённому сопернику. Питание на мне. Если честно, я питаюсь точно также, как и в обычной жизни, просто создаю дефицит калорий, чтобы согнать вес. Ну и без излишеств: не ем чересчур жирное, чересчур жаренное, чтоб лишнюю нагрузку не давать организму. Обычное здоровое питание без какой-то химии.

Все почему-то зациклились на этих капельницах, дополнительном спортивном питании. Я пробовал, что-то делал, когда был в Америке, да и здесь в России тоже. Но у меня какое-то недомогание после этого всего, и я отказался. Уже лет 8 вообще ничего. Ну там витаминку-аскорбинку могу скушать.

Просто нужно понять, что любое лекарство — это временная мера. А если это испытывать на постоянной основе, ты делаешь плохо своему организму. Ты же от рака постоянно химиотерапией не лечишься, чтоб избежать этого? А вдруг ты заболеешь раком? Надо химию себе делать. И вот здесь примерно такая же система происходит. Я чувствую себя хорошо. Необходимые нормативы я выполняю: бегаю как надо, бью как надо, отдышки нет. Зачем мне дополнительная фармакология, если я и так справляюсь?

Стрельба во Владикавказе и Серпухове, Айзек Чилемба и диверсия в бою с Садиком

— Вы осели во Владикавказе? Расскажите, почему выбрали именно это место?

— Там я на сборах. Выбрал из-за тренеров. Виталий Константинович Сланов и Алик Заурович Тедеев работают в тандеме. Есть тренера, которые всё на себя перетянут, всё один. Нет, так не получается. Здесь люди работают в тандеме, один отвечает за режим, планировку тренировок, второй — за лапы и питание.

Мне нравится народ Осетии. У них и с юмором всё в порядке, и с дружелюбностью хорошо. Да, горячие кавказские парни есть, и девушки некоторые за словом в карман не лезут. Но, если взять в целом, — очень позитивный народ. Кто говорит: «Вот, там Кавказ, там тяжело, там стреляют». Нет, всё очень классно. Было, конечно, первое время, когда я только приехал: у меня круглосуточная палатка рядом с домом, и там были слышны выстрелы. Но у меня и в Серпухове такое может быть, так что ничего удивительного.

— Какая свадьба без пистолета?

— Я говорю, в том же Серпухове пострашней ситуации бывают. Всё нормально, это Россия.

— Что вы можете сказать о своём будущем сопернике? Что-то необычное.

— А что необычного? Вполне обычный парень, боксировал со всеми российскими топами полутяжёлого веса. Всем создал огромную конкуренцию, тяжёлые бои, дал достойный отпор. Выиграть у него будет очень сложно. Естественно, я настраиваюсь только на победу, но я знаю, что она не будет лёгкой.

— Какие сильные стороны есть у Айзека Чилембы?

— Высокий, быстрый, длинные руки — это большое преимущество. Плюс, опыт. Опыта у него побольше, чем у меня. Он, вроде, помоложе, но по боям... Он умеет хорошо выживать. У меня были такого рода соперники. Они не будут предпринимать активных действий пока не увидят слабость. А до этого будут сушить бой: смотреть, выискивать, заставлять тебя промахиваться, выпахиваться, а потом уже будут активизироваться.

— У вас уже был такой: высокий, длинные руки — Умар Садик. Закончил не очень.

— Садику опыта не хватило. Он также махался все 12 раундов, особо тактики и стратегии не было. Он просто пытался взять меня за счёт своих габаритов и скорости. А здесь такого же размера боец, чуть пониже, но с опытом. Который будет знать, когда и как бить.

— Страшно не было с Садиком, когда казалось, что победа уходит?

— Нет, страх мешает. Волнение, конечно, присутствует. Когда проигрываешь, надо поднапрячься, где-то чуть побольше сделать. Когда ты расслаблен, ты экономишь силы. А когда ты понимаешь, что тебе расслабляться некогда, ты пускаешь в бой весь свой арсенал. Кто-то даже подошёл среди боя, сказал: «По очкам проигрываете». Ну я, естественно, активировался. После шестого раунда драка началась. И после боя говорили, что он пояс бы забрал, если бы я его нокаутом не выиграл. А мы потом пересматривали бой с тренерами и поняли, что это была диверсия какая-то, чтоб меня из себя вывести. Первые четыре раунда равные были, а потом — моё преимущество по очкам.

«Большой бой», Канело, выход в Америку и прогноз на бой с Чилембой

— Ещё после того боя говорили, что Чудинову нужен большой бой. Когда он будет?

— Да мне давно уже нужен большой бой. Известности нет. В России Федерация бокса, телеканал РЕН ТВ занимается популяризацией российского бокса на мировой арене. В Европе и Америке бои в России почти не смотрят. Только через интернет самые-самые прожжённые любители или тренера и спортсмены. А обычным людям вообще не интересно, что здесь в России происходит. Поэтому нужно стать чемпионом за границей, приехать сюда и здесь уже бить. Потихонечку Федерация бокса России работает в этом направлении и затягивает сюда бои. Как, например, два боя были у Мурата Гассиева: с Дортикосом в Сочи, тогда весь мир посмотрел на Россию, в Сочи, помимо Олимпиады, и когда с Усиком Мурат боксировал. Но, опять же, имя он зарабатывал за границей, чтобы потом это перетащить сюда.

— Хотите по тому же пути пойти?

— По очевидному пути. Изначально так и было. У меня ж заграницей несколько боёв: со Штурмом в Германии, в Англии — с Бульони и Гроувсом. Первые четыре профессиональных боя я провёл в Америке.

— Давно говорили, что вас ждёт Канело. Насколько это сбыточная мечта?

— Не знаю. Мне всё равно. Я буду готов. Но я не жду, «сплю и вижу» — это всё разъедает мозг. Лишние переживания. Особенно из-за звёзд, до которых не можешь дотянуться. Да, при возможности я буду готов. Но каждый день об этом думать — лишнее. Смысл съедать себя изнутри из-за того, что ты не можешь в данный момент получить? Может быть, через какое-то время у меня появится возможность провести такого уровня бой. Буду готов.

— Последний вопрос: что болельщикам стоит ждать от боя с Чилембой?

— Тяжёлый бой. Настраиваться надо на все раунды, так просто он не даст себя нокаутировать. Он даже бить по себе не даст нормально. Я рассчитываю свои силы на все 12 раундов. Будет возможность, я буду стараться закончить бой раньше. Это необсуждаемая победа. Ни очки, ни судьи. Если ты выиграл нокаутом, ты знаешь, что ты - железобетонный победитель.