"Неужели Криса? Ужас": на семейной могиле певца Криса Кельми нашли странную урну с прахом

Крис Кельми Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певец Крис Кельми скончался 1 января 2019 года на 64-м году жизни. За несколько месяцев до смерти состояние здоровья артиста сильно ухудшилось из-за алкогольной зависимости. Исполнитель хитов "Ночное рандеву" и "Замыкая круг" передвигался с помощью ходунков. Певец успел составить завещание, в котором передал все свое имущество - три квартиры и коттедж общей стоимостью почти 100 миллионов рублей жене и сыну. Он также просил развеять его прах над Атлантикой. Однако на днях близкий друг звезды усомнился, что родня выполнила последнюю волю звезды.

Криса Кельми хоронили инкогнито, без прощания и почестей. Певец был кремирован в крематории Николо-Архангельского кладбища. Близкие обещали, что исполнят последнюю волю создателя "Рок-ателье", развеяв его прах над Атлантическим океаном. Но что стало с прахом вокалиста на самом деле, его друзьями и родным неизвестно по сей день. Многие из них уверены, что останки музыканта просто выбросили.

Вдова Кельми отказывается говорить о захоронении Криса. "Я небе ничего рассказывать не обязана. Не надо любопытствовать", - сказала, как отрезала, Людмила, отвечая на все расспросы близкого друга артиста Владимира Шанса.

Фото: Россия 1

Тогда тот забил тревогу. "Никто не знает до сих пор, где прах Криса. Даже родной брат. Нет даже могилы. Никто не знает, куда делся прах", - сокрушался Владимир.

Поэтому провел собственное расследование. Шанс отправился на Головинское кладбище, где находится семейная могила Кельми. В ней похоронены близкие Криса: отец, мать и бабушка. Владимир возложил цветы к их надгробию и совершенно случайно наткнулся около него на запорошенную снегом урну без подписи.

Фото: Россия 1

"Видно, что свежая. Кто-то недавно положил. Что-то есть внутри, неужели прах? Неужели Криса? Ужас, я просто в шоке. Честно говоря, жутковато даже. Неужели это Людмила так кощунственно отнеслась к праху Криса? Урну так оставила. Ну, а кто мог еще принести сюда. Это не безобразие, это кощунство. Нужно провести экспертизу", - запричитал Шанс в программе "Прямой эфир" на канале "Россия 1".

Малахов отметил, что после кремации остается мало неповрежденных клеток, из которых можно извлечь ДНК. Поэтому, по словам ведущего, провести анализ очень сложно. Однако лаборатория в Японии согласилась взяться за экспертизу.