При обрушении на фабрике в Норильске погиб человек, пострадали шесть

Спасатели работают на месте обрушения галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрике. Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

При обрушении на фабрике в Норильске погиб человек, спасатели извлекли его тело из-под завалов. Пострадали как минимум шесть рабочих предприятия. Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ: «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Под завалами оказались шесть человек, двое выбрались самостоятельно

Спасатели обнаружили погибшего

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности"

«На данный момент шесть сотрудников, попавших под обрушение, обнаружены и извлечены из под завалов, с ними работают врачи, поиск остальных людей продолжается. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», - говорится в сообщении краевого главка СКР.