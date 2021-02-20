Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

При обрушении на фабрике в Норильске погиб человек, пострадали шесть

После обрушения на фабрике в Норильске Следственный комитет возбудил уголовное дело
Саша ПЯТНИЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Спасатели работают на месте обрушения галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрике. Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Спасатели работают на месте обрушения галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрике. Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

При обрушении на фабрике в Норильске погиб человек, спасатели извлекли его тело из-под завалов. Пострадали как минимум шесть рабочих предприятия. Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ: «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Под завалами оказались шесть человек, двое выбрались самостоятельно

Под завалами оказались шесть человек, двое выбрались самостоятельно

Спасатели обнаружили погибшего

Спасатели обнаружили погибшего

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности"

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности"

«На данный момент шесть сотрудников, попавших под обрушение, обнаружены и извлечены из под завалов, с ними работают врачи, поиск остальных людей продолжается. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», - говорится в сообщении краевого главка СКР.

Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь

Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь

ЧПКАРТИНА ДНЯ