Мелания Трамп недовольна ростом популярности новой первой леди

Мелания Трамп во время нахождения в роли первой леди постоянно избегала внимания прессы и находилась в тени Фото: REUTERS

По сообщениям американских СМИ, супруга 45-го президента США Дональда Трампа Мелания очень ревностно отнеслась к росту популярности своей преемницы Джилл Байден.

Бывшую первую леди раздражает положительное внимание прессы к нынешней.

Причиной недовольства миссис Трамп стала фотография 46-го главы Белого дома и его супруги для обложки журнала People.

Сама Мелания Трамп во время нахождения в роли первой леди постоянно избегала внимания прессы и находилась в тени.

По словам ее экс-советницы Стефани Уинстон Волкофф, это было связано с «чрезвычайной конфиденциальностью» бывшей модели – она отказывалась от интервью и не желала, чтобы ее фото появлялись в СМИ.

В результате Мелания Трамп покинула Белый дом с самым низким рейтингом популярности первой леди США за всю историю опросов.

Свою роль сыграл и отказ миссис Трамп провести традиционную экскурсию для своей преемницы по резиденции американских президентов.

Известно, что на данный момент Трампы ведут едва ли не затворнический образ жизни в частном клубе Мар-а-Лаго во Флориде, где семья 45-го президента поселилась после выезда из Белого дома.