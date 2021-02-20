62-летний американец получил диплом вуза, находясь в тюрьме

О своем пути к образованию мужчина написал в соцсетях, опубликовав фотографию, на которой прижимает к груди диплом о присвоении степени магистра

Американцу Джозефу Валадесу 62 года. Он признается, что до 15 лет жил на улице, а потом скитался из одной тюрьмы в другую. На его счету уголовные сроки за бандитизм, распространение и хранение наркотических средств.

- Я родился в бедной семье и с малых лет был предоставлен сам себе, - рассказывает он. – Когда стал подростком, то стал членом уличной бандитской группировки, и моя жизнь пошла по наклонной.

Сейчас мужчина раскаивается во всех своих прегрешениях. Он не жалеет только о том, что в 2014 году, послушав сотрудников благотворительной организации, прошел курс детоксикации и поступил в Калифорнийский университет на факультет социологии, который закончил на «отлично». Часть предметов он изучал заочно, при помощи компьютера, также преподаватели приходили к нему и другим заключенным-студентам в тюрьму.

- Если бы моя мама была жива, то она мной, несомненно, гордилась, - говорит Джозеф. – Она всегда верила, что я смогу встать на путь исправления и взяться за ум. Моя мать - единственная, кто никогда не терял надежды. Она всегда говорила мне, что я умный.

О своем пути к образованию мужчина написал в соцсетях, опубликовав фотографию, на которой прижимает к груди диплом о присвоении степени магистра. В кадре на нем знаменитая шляпа, которую надевают все выпускники.

«Для обучения нет возраста, сроков и слишком обременительного жизненного пути, - разоткровенничался заключенный. – Если у вас есть желание учиться, то препятствий на этом пути быть не может».

Он призывает своих подписчиков получать образование, несмотря на все трудности, которые те испытывают в жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пока женщина лежала в роддоме, жених ушёл от неё к ее же матери

Стремительный роман привёл к семейной трагедии (подробности)