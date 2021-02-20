Европейские политики и ВИП-персоны идут на ухищрения, чтобы привиться от коронавируса вне очереди

Пока одни пытаются помочь ближним, другие усиленно работают локтями Фото: REUTERS

Страх перед коронавирусом все сильнее захватывает население планеты и едва ли не единственным способом справиться и с ним, и с болезнью является вакцинация. Пока одни пытаются помочь ближним, другие усиленно работают локтями, чтобы оказаться в первых рядах на прививку.

Немецкое издание Der Spiegel рассказало об ухищрениях, на которые идут известные люди, чтобы обойти очередь на вакцинацию.

По заявлению издания, более 700 политиков в Испании были пойманы на том, что использовали служебное положение для получения прививки. Среди них и начальник генерального штаба Мигель Анхель Вильярроя. Около сотни медработников в госпитале Мадрида, имевших право на вакцинацию, не получили прививок, поскольку препарат ушел на высокопоставленных военных чиновников. Вильярроя, после масштабной критики в свой адрес, был вынужден подать в отставку.

Та же картина наблюдается и в Австрии. Известно много случаев, когда чиновники прививаются якобы остаточными дозами вакцины, хотя медики утверждают, что в очереди нет недостатка, и ни одна доза препарата не пропадет. Внимание общественности привлек сделавший прививку бургомистр города Фельдкирх Вольфганг Матт, который в свои 65 лет мог спокойно дождаться очереди.

40-летний депутат из Великобритании Брендан Кларк-Смит потратил целый вечер, работая волонтером в больнице, и уже к вечеру опубликовал фото, на котором ему делают прививку.

73-летний епископ испанской Майорки Себастьян Тальтавулл указал местом своего проживания дом престарелых и даже остался в нем на ночь, чтобы получить дозу вакцины в числе первых. Потом извинился, сказал, что «хотел подать пример остальным» и уехал жить обратно во дворец. Правда, когда подошла очередь второго укола, епископ вновь переночевал в богадельне.

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