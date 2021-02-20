Прощание с Андреем Мягковым 20 февраля 2021: прямая онлайн-трансляция

Андрей Мягков умер 18 февраля на 83-м году жизни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым состоится 20 февраля 2021 года в МХТ имени Чехова. Сайт KP.ru ведёт прямую онлайн-трансляцию церемонии.

Напомним, Андрей Мягков умер 18 февраля на 83-м году жизни.

Сайт KP.ru сообщал, что в ночь на 18 февраля актёр потерял сознание в своей квартире на улице генерала Ермолова в центре Москвы и скончался на руках у жены Анастасии Вознесенской. Актриса вызвала скорую помощь, но врачи не смогли спасти Мягкова.

По данным источника KP.ru, причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность.

Андрей Мягков получил всенародную известность благодаря своим ролям в картина Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром", "Служебный роман" и "Гараж". После участия в них Мягков стал лауреатом Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.

Актёр также сыграл в знаменитых фильмах "Братья Карамазовы", "Дни Турбиных" и "Жестокий романс".

За работу в кино и театре Мягкова в 1998 году наградили орденом Почёта, в 2013 и 2019 годах - орденом Дружбы и орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней. Актёр также был удостоен звания "Народный артист РСФСР".