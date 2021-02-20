Прощание с Андреем Мягковым 20 февраля 2021: прямая онлайн-трансляция

В МХТ имени Чехова прошло прощание с артистом Андреем Мягковым Фото: Иван МАКЕЕВ

Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым состоялось 20 февраля 2021 года в МХТ имени Чехова. Сайт KP.ru вел прямую онлайн-трансляцию церемонии.

Напомним, Андрей Мягков умер 18 февраля на 83-м году жизни.

Прощание с Андреем Мягковым состоялось 20 февраля 2021 в МХТ имени Чехова Фото: Иван МАКЕЕВ

Сайт KP.ru сообщал, что в ночь на 18 февраля актёр потерял сознание в своей квартире на улице генерала Ермолова в центре Москвы и скончался на руках у жены Анастасии Вознесенской. Актриса вызвала скорую помощь, но врачи не смогли спасти Мягкова.

По данным источника KP.ru, причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Андрей Мягков получил всенародную известность благодаря своим ролям в картина Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром", "Служебный роман" и "Гараж". После участия в них Мягков стал лауреатом Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.

Актёр также сыграл в знаменитых фильмах "Братья Карамазовы", "Дни Турбиных" и "Жестокий романс".

Фото: Иван МАКЕЕВ

За работу в кино и театре Мягкова в 1998 году наградили орденом Почёта, в 2013 и 2019 годах - орденом Дружбы и орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней. Актёр также был удостоен звания "Народный артист РСФСР".