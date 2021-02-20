«Нью-Йорк мертв. Не возвращайтесь!»: покинувших город американцев не ждут обратно

Призыв обращен к нью-йоркцам, которые покинули город во время пандемии Фото: Instagram.com

Баннер с надписью «Нью-Йорк мертв. Не возвращайтесь!» появился в Калифорнии. Призыв обращен к нью-йоркцам, которые покинули город во время пандемии и перебрались в Лос-Анджелес. Ранее подобное послание было замечено во Флориде.

Один из авторов инсталляции, Грэм Фортранг, заявил, что акция будет продолжена «на улицах в воздухе и под землей».

По мнению Фортранга и его последователей, мегаполис ничуть не проиграл из-за того, что многие жители выехали – напротив, в нем остались лишь самые преданные граждане, любящие свой город. А тем, кто не выдержал напряжения и сбежал – лучше не возвращаться.

– За последние пару месяцев Нью-Йорку действительно удалось избавиться от «лишнего жира». Город, кажется, стал меньше, но настоящие нью-йоркцы остались.

На самом деле, утверждает Фортранг, город живет как и прежде. Многие согласились с художником, заявив, что предателям здесь не место. Другие же не столь категоричны и считают, что места в мегаполисе хватит всем.