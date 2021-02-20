Чем подкармливать белок и зайцев зимой в большом городе

Если зима и уже три недели на градуснике минус пятнадцать и сугробы в лесу по пояс, есть смысл подкинуть животным чего-нибудь съестного Фото: Михаил ФРОЛОВ

Семечек сырых подсыпали, птичек подкормили. А как быть с белками и зайцами, которые тоже любят поесть? Чем их подкармливать? При положительной температуре они добывают пищу самостоятельно - без всяких проблем. А вот если зима и уже три недели на градуснике минус пятнадцать и сугробы в лесу по пояс, есть смысл подкинуть животным чего-нибудь съестного. Только делать это нужно также, как с птицами, правильно, с умом. Никаких соленых и жареных продуктов. Никакого хлеба и арахиса.

Вот, например, самое оптимальное меню для белок:

- грецкие и кедровые орехи;

- желуди;

- сырые семечки;

- сушеные яблоки;

- фундук в скорлупе.

Кладутся ништячки, как обычно, в кормушки. Желательно там, где меньше людей - вблизи неоживленных дорожек. С рук кормить животных нельзя. Помните, что они являются переносчиками опасных заболеваний, в том числе бешенства.

- Зайцев лучше всего угощать яблоками и капустой, - рассказали «КП» в Мосприроде. - Еще они любят сено, овес, лизунец (соль, прессованная в брикеты), вымоченные в крепком рассоле и высушенные ветки. Кормушки для них делают из дерева и устанавливают на землю - в местах, где звери часто встречаются зимой. По форме они напоминают маленькое корыто.

Заяц-беляк и заяц-русак живут в разных лесопарках Москвы. Основные точки дислокации - парк «Измайлово», Кузьминки-Люблино, Битцевский лес, Серебряный бор, природно-исторический парк «Тушинский».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Птичек жалко: из-за суровой зимы дятлы и синицы умирают в мегаполисе от голода

Пришло то самое время, когда кормушки в парках должны быть полными (подробности)