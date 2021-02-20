Прививочная кампания идет успешно: В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса

Как рассказал Мишустин, первые 127 тысяч доз препарата поступят в гражданский оборот в середине марта. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 «КовиВак», созданную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Об этом в субботу сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании посвященном обороту вакцин от коронавируса.

Как рассказал Мишустин, первые 127 тысяч доз препарата поступят в гражданский оборот в середине марта. После того, как будут удовлетворены внутренние потребности в вакцине, центр им. Чумакова рассчитывает продавать ее на экспорт.

«КовиВак» - третья по счету после «Спутника V» и «ЭпиВакКороны» вакцина. Ее разработали на основе целого инактивированного (иногда говорят «убитого») коронавируса.

Как рассказал директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов, «КовиВак» будет эффективен и против мутировавших штаммов коронавируса, поскольку в нем использован вирус целиком, а не фрагменты его генома.

Клинические испытания этой вакцины начались в начале октября. Как уверяют разработчики, пока нежелательных проявлений не выявили. Скоро завершится вторая фаза испытаний, дальше тесты пройдут на трех тысячах добровольцев. Вакцина рекомендована к применению у людей с 18 до 60 лет. Но после завершения испытаний на добровольцах возраст вакцинирующихся может быть увеличен.

- Надеюсь, что в течение года совместными усилиями мы все-таки добьемся коллективного иммунитета, и мы предполагаем выйти на международные рынки, - сообщил Айдар Ишмухаметов.

Одновременно увеличивается производство вакцин «Спутник V» и «Эпиваккорона». По словам Мишустина, уже произведено около 10 миллионов доз первого препарата и порядка 80 тысяч доз второго.

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, до конца первого полугодия 2021 года в России планируют выпустить в общей сложности 88 миллиона доз этих двух вакцин. Из них основная часть - 83 миллиона доз - придется на «Спутник V».

По мнению Мишустина, массовая вакцинация россиян от коронавируса идет «достаточно успешно». По словам Татьяны Голиковой, 45% вакцинированных в стране - люди старше 60 лет, которые входят в группу риска. В то же время она назвала этот показатель недостаточным и призвала регионы активнее привлекать к вакцинации пожилых людей.

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