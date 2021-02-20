Дмитрий Рогозин - Владимиру Путину: На Луну мы полетим на «Орле»!

Президент заслушал доклад гендиректора «Роскосмоса». Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- В принципе, год мы закончили неплохо, второй год подряд безаварийно, такого не было у нас с 1993-го, - начал свой отчёт Рогозин. - И это, конечно, хороший знак, – я надеюсь, мы выдержим эту линию дальше, – знак того, что повысилась дисциплина в целом в отрасли и надежность самой ракетно-космической техники.

Если перечислять основные итоги, то они такие:

1. Выполнено 17 пусков ракет космического назначения, Министерство обороны провело семь пусков боевых ракетных комплексов. Итого – 24, все успешно.

2. Многие пуски у нас ушли на этот год, в основном это коммерческие пуски наших партнеров, которые весной остановили свое производство в Европе и просто не пришла полезная нагрузка, но мы в этом году всё «достреляем», - рассказал глава «Роскосмоса».

А дальше был такой космический диалог...

Путин:

- Сколько пусков было?

Рогозин:

- 17 плюс семь.

Путин:

- А в 2021 году планируете? 29?

Рогозин:

- 29 планируем только ракет космического назначения. Это за счет тех долгов, которые у нас накопились по прошлому году.

О Луне

- У нас запланированы очень важные пуски, - продолжал доклад руководитель корпорации, - как, скажем, впервые за 45 лет мы возобновляем исследование Луны. В октябре с Восточного (космодром. - А.Г.) улетит «Луна-25», первый посадочный аппарат. А дальше, как вы знаете, мы пойдем, наращивая исследование Луны автоматами, а потом пилотируемая программа...

Об МКС

- Мы отправляем два модуля на МКС, - докладывал Рогозин. - Они уже находятся у нас на Байконуре, завершаются их электрические испытания, и мы планируем провести пуск самого большого модуля - «Наука», в мае этого года.

Об «Ангаре»

- Из важных пусков, конечно, продолжение испытаний «Ангары» (ракета-носитель. - А.Г.), как вы знаете, - сказал, обращаясь к президенту глава «Ррскосмоса», - в декабре мы возобновили летные испытания. Достигнуты все необходимые технические характеристики, которые были заданы госзаказчиком. В этом году мы планируем один пуск тяжелой «Ангары» и два пуска легкой «Ангары». Дальше наращиваем...

Об «Орле»

- Корабль «Орел», я вам о нем докладывал, - пожалуй, это место в отчете Рогозина президенту было самым интригующим, - наш новый пилотируемый корабль стратегического назначения, который способен доставлять до четырех космонавтов к Луне. Мы начинаем его статические испытания уже сейчас, в феврале. То есть он уже собран, он уже в железе. Работа идет по этому вопросу.

О «Глонасс»

- Орбитальная группировка социально-экономического назначения – 89 аппаратов, - Рогозин называл все цифры наизусть, не заглядывая в текст доклада. - В этом году мы начинаем вводить новые аппараты «Глонасс».

- Сколько их у нас сейчас на орбите? - поинтересовался Путин.

- «Глонассов» у нас 28. На боевом дежурстве – 23, остальные находятся либо под испытаниями под контролем генерального конструктора, либо это так называемый орбитальный резерв. Если у одного аппарата выходит ресурс, соответственно, включается другой... И на Земле у нас находятся еще один аппарат старого поколения, «Глонасс-М», и «Глонасс-К2», «Глонасс-К» уже с все более и более увеличивающимся числом, долей российской микроэлектроники. К 2025 году, Владимир Владимирович, как и обещал, мы выйдем полностью на абсолютно 100-процентное импортозамещение для «Глонасса».

- И срок работы увеличим.

- Конечно. До 15 лет минимум. Но они и сейчас даже заданный срок перерабатывают. Это хорошо.

- А точность? - задал следующий вопрос Путин.

-Точность – 2,6 метра, 100-процентный охват всей территории Земли.

* * *

- Как проект с Москвой? (Речь о «Национальном космическом центре», который возводится в столице. - А.Г.). - спросил уже при завершении доклада президент.

- Проект с Москвой движется, - поделился Рогозин, - готов вам показать его в любое время. Уже вышли на этажи, то есть «выползли» из земли. Скоро будем приступать к основному сооружению. В принципе, Москва обещает, что закончит в конце 2022 года, даже 2023-й, немножко с хвостиком 2024 год мы, наверное, захватим, - переселение в «Национальный космический центр». Мы планируем туда переселить 8 тысяч работников Центра Хруничева. И, наконец-то, КБ «Салют» получит не просто человеческие, а высококвалифицированные, высокотехнологичные рабочие места... Плюс 12 тысяч еще других работников ведущих наших московских КБ переезжают туда.

- Хорошо, - поставил точку президент.

Точнее - многоточие...

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