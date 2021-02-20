Дело на несколько миллионов: Евгений Петросян подал в суд на Елену Степаненко

Сегодня в Хамовническом суде спустя почти два года возобновились слушания по разделу имущества знаменитых экс-супругов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

20 февраля 2021 года в Хамовническом суде спустя почти два года возобновились слушания по разделу имущества знаменитых экс-супругов. Перерыв оказался столь долгим по двум причинам: во-первых, пандемия скорректировала планы, а во-вторых, все это время шла оценка совместно нажитых богатств - их описание заняло аж 500 (!) листов. Квартиры, офисы, предметы искусства - за 30 с лишним лет брака артисты нажили имущества, как пишут в СМИ, на сумму около 2 млрд рублей.

Прессу на сегодняшнее заседание не пустили - процесс идёт в закрытом режиме, а после слушания адвокат Степаненко Елена Забралова поспешила скрыться от журналистов без всяких комментариев. А вот звездный защитник Сергей Жорин, представляющий интересы экс-супруга, приоткрыл репортёрам завесу семейных тайн.

- Решающих событий сегодня не произошло: после подготовки экспертизы обе стороны должны уточнить свои требования по разделу имущества, - рассказал Жорин. - Мы по-прежнему хотим поделить все 50/50, а Степаненко, видимо, претендует на большее. Знаете, для самого Евгения Вагановича этот вопрос уже отошёл на второй план. Слава богу, ему есть, где жить, на что жить, любимые люди рядом, сын Ваган. На сегодняшний день есть задача побыстрее закончить судиться, и не так важно, как именно это все разрешится. Петросян даже готов отдать Степаненко самую большую квартиру в Зачатьевском переулке, где артистка сейчас проживает, если она ей действительно так нужна.

Что конкретно делят артисты, адвокат раскрывать не стал, но обмолвился, что это вовсе не те миллиардные суммы, которые все обсуждают.

- Экспертиза длилась так долго, потому что среди прочего, в списке общего имущества более 2,5 тысяч книг, - уточнил Сергей Жорин. - Парадокс в том, что некоторые издания стоят по 100 рублей, но все их надо описать и оценить. И порой стоимость экспертизы одной книги превышала ее реальную цену. Евгений Ваганович в каких-то ситуациях даже говорил: «Я готов это отдать, пусть Елена Григорьевна забирает». Например, там есть книги по оккультизму и магии - Петросяну они не нужны. Да, есть дорогостоящие объекты недвижимости, нажитые супругами за долгие годы, и мне кажется, это нормально: Петросян не является чиновником, и это хороший пример того, что творческие люди тоже могут зарабатывать.

Между тем, банковские счета Степаненко и Петросяна, которые появились в браке, до сих пор арестованы.

- Изначально с таким ходатайством выступила Степаненко, и нам пришлось зеркально ответить. Проблема заключалась в том, что все расходы на проведение экспертизы почему-то возложили на Евгения Вагановича, и в тот момент он мог просто не найти денег, - поделился адвокат. - К счастью, артист он востребованный и смог заработать, чтобы все оплатить. Хотя на днях мы подали кассационную жалобу, где оспариваем возложение расходов на одного только Петросяна, и будем надеяться, что ее удовлетворят (при таком раскладе, судя по всему, половину стоимости услуг экспертов придётся оплатить Елене Степаненко. - Ред.). Это было бы справедливо, ведь за экспертизу пришлось заплатить очень серьезную сумму - не один миллион рублей.

При этом защитник не исключает, что к окончанию затянувшегося процесса все стороны уже помирятся.

- Сегодня у нас состоялось довольно тёплое общение с представителем Елены Степаненко: посмеялись, что с начала суда прошла уже целая эпоха - я успел развестись, Евгений Ваганович сменил свой статус, ребёнок родился, - отметил Жорин. - Есть надежда, что дело закончится перемирием. В юридическом смысле это вряд ли возможно, так как есть острые моменты, о которых вряд ли удастся договориться. Но тональность спора поменялась, и страсти улеглись: это уже очень хорошо.

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