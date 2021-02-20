Англия потратила миллионы фунтов на антикремлевские СМИ и оппозиционных российских блогеров

Тереза Мэй обещала потратить 100 млн фунтов на борьбу с «кремлевской пропагандой» Фото: EAST NEWS

На Западе любят рассуждать о вмешательстве России в их дела, а образ «русского хакера» в массовом сознании занял почетное место где-то между медведями и балалайкой. И если это скорее страшилки, то вот сами западные лидеры не скрывают, что всеми силами пытаются влиять на ситуацию в России.

Так, в 2017 года тогдашний премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обещала потратить 100 млн фунтов на борьбу с «кремлевской пропагандой». И вот группа хакеров Anonymous публикует документы, как утверждается, Министерства иностранных дел Соединенного королевства, которые проливают свет на методы этой «борьбы».

Из документов следует, что англичане планомерно искали агентов влияния, которые через российские СМИ и некоммерческие организации проводили бы выгодную Лондону политику. С массивом данных, выложенным в сеть Anonymous, ознакомились журналисты RT.

Среди документов выделяется отчет компании Zinc Network, которая работала с оппозиционными российскими СМИ. Аналитики Zinc признают, что у «Медузы» и «Медиазоны», которые были их постоянными «клиентами», слишком мало опыта для продвижения своих материалов, поэтому англичане им помогают. Каждый месяц лондонские наставники проводили с «независимыми журналистами» специальные семинары, на которых «вносились коррективы в редакционную политику и общий подход к освещению тем». Стоит ли говорить, что базирующаяся в Риге «Медуза» и основанная участниками группы Pussy Riot «Медиазона» жестко и последовательно критикуют российские власти. А как иначе, если так указано в лондонских методичках.

Zinc Network, как уважающая себя цифровая компания, одними только СМИ не ограничивается. В презентациях для британских властей, она утверждает, что располагает «командой русскоязычных продюсеров», которые могут раскрутить нужного блогера. Кроме того, у Zinc я кобы есть целая сеть влиятельных в России персон, которые в своих соцсетях продвигают «демократические ценности». Причем в документах подчеркивается, что с этими людьми лондонские кукловоды работают на ежедневной основе. Компания буквально вырастила их, помогая раскрутить страницы в Instagram или каналы в YouTube, благодаря чему теперь имеет возможность сеять в сердцах их подписчиков «разумное, доброе, вечно». В британском понимании, конечно.

Особой гордостью Zinc, судя по слитым документам, является схема оплаты труда этих блогеров: якобы происхождение денег отследить невозможно. То есть англичане выстроили целую сеть агентов влияния в России. Ее работа координируется и оплачивается из Лондона. Причем происходит все это явно не в интересах нашей страны.

- Документов, раскрывающих Лондонскую машину пропаганды, сотни. Зачитываемся и ждем реакцию Лондона, - сказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. - Вдруг это все неправда. А высказаться придется - миллионы фунтов выброшены были на тайные информационные кампании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Захарова: «отравление» Навального придумали для поддержания образа агрессивной России

Представитель МИД РФ объяснила, зачем Запад придумал эту историю (подробности).