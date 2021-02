Неандертальцев погубило космическое излучение. И нас может

Вредное излучение загнало неандертальцев в пещеры.

Что, возможно, было

Международный коллектив – 32 исследователя из Австралии, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, США, Швейцарии, Швеции, Китая и России подписались под статьей в журнале Science, в которой сообщили об экологической катастрофе, которая произошла 42 тысячи лет назад. Якобы тогда случилась так называемая инверсия магнитного поля Земля. То есть, магнитные полюса нашей планеты поменялись местами - Северный стал Южным. И наоборот.

Переполюсовка, длившаяся примерно 1500 лет, в результате которой магнитное поле Земли ослабло до уровня, который составлял 28 процентов от нормального, и сохранялся столь низким более 800 лет, в глобальном масштабе повлияла на климат. Но главное, она привела к тому, что катастрофически пришел в негодность «магнитный кокон» нашей планеты – «экран», защищающий от губительного космического излучения и ультрафиолетового излучения Солнца.

Магнитное поле, защищающее нашу планету от губительного космического излучения, сильно ослабло 42 тысячи лет назад.

Свидетельства возросшей космической атаки, повлекшей в том числе ослабление озонового слоя во всех широтах, ученые нашли в окаменевшем дереве каури (Agathis australis), найденное в 2019 году в болоте Новой Зеландии. Оно как раз было живо в то далекое время – копило годовые кольца. Они и продемонстрировали повышенное количество изотопа улерода-14, который образуется под влиянием комического излучения.

Дерево каури, окаменевшие останки которого, найденные в болоте, позволили восстановить события 42-тысячелетней давности.

Исследователи, считают, что в результате изменения климата, последовавшего за возросшими потоками космической радиации, вымерли многие представители фауны того времени, включая крупных обитателей Австралии и европейских мамонтов. Пострадали и люди – наши близкие родственники неандертальцы, которые, по заверениям авторов статьи в Science, стали прятаться по пещерам, мазаться охрой для защиты кожи от вредного космического и солнечного излучения, которое, похоже, сильно их жгло. Но не помогло – родственники всё равно вымерли. Как раз примерно 42 тысячи лет назад. Может быть, на них и в самом деле столь губительно повлияла переполюсовка – в крайнем случае излучение, к которому неандертальцы так и не адаптировались. Или они просто загрустили? Но почему тогда не пострадали наши непосредственные предки – кроманьонцы? Этим вопросом ученые не озаботились.

Что, возможно, будет

Есть ученые, которые полагают, что и нам – современным людям – грозит инверсия магнитного поля Земли. Со всеми губительными последствиями для животного и растительного мира. Людей же заставит прятаться, сожжет электрические сети, которые не выдержат даже слабых вспышек на Солнце.

Симптомы приближения глобального катаклизма вроде бы уже имеются.

Например, данные, которые получает Европейское космическое агентство (ESA) со своих спутников группировки Swarm, свидетельствуют: Южно-Атлантическая магнитная аномалия (South Atlantic Anomaly), она же Бразильская ведет себя словно живая клетка – растет и делится. То есть, размножается. С орбиты видно, как формируется второе ядро, расположенное ближе к Африке.

Внутри «пятна» магнитное поле Земли в разы слабее, чем снаружи. Образно говоря, аномалия представляет собой эдакую прореху в том самом «экране», который защищает все живое от вредного воздействия космического излучения и солнечного ветра.

Процессы, которые приводят к появлению прорех, не прояснены. Они вполне могут предвещать скорую переполюсовку.

Южно-Атлантическая магнитная аномалия увеличивается и размножается.

Инверсию пророчат ученые Рочестерского университета (University of Rochester) и их коллеги из Колорадского университета в Боулдере (Laboratory for Atmospheric and Space Physics at the University of Colorado, Boulder), которые указывают на то, что полюса уже смещаются. Причем с ускорением. Северный магнитный – двигается из района канадского острова Элсмир в сторону России - в Сибирь. Его скорость с 1904 года увеличилась с 15 километров в год до 60. Южный полюс за это время покинул Антарктиду и вышел в Индийский океан.

Во время переполюсовки магнитное поле планеты слабеет, а число полюсов множится. Одно слово - бардак, от которого многие страдают..

Само магнитное поле Земли за последние 200 лет ослабло примерно на 15 процентов. И продолжает слабеть. Наглядное подтверждение тому - северные сияния, которые возникают в результате взаимодействия геомагнитного поля и потоков заряженных частиц, выброшенных вспышками на Солнце. Частицам стало легче проникать в более низкие широты. Они и проникают, расцвечивая там небо яркими сполохами.

О том, что магнетизм планеты уже не тот, свидетельствуют и участившиеся магнитные бури. Их начали вызывать даже слабые солнечные вспышки, провоцируя метеозависимых людей на все более чувствительную реакцию.

Успокаивает одно: об инверсиях все-таки спорят. То ли они были, то ли не были – никто точно не знает. Не хватает убедительных доказательств.

Кстати, у экологической катастрофы 42-тысячелетней давности могла быть и какая-нибудь другая – не инверсионная – причина. Вроде изменившейся солнечной активности. Или взрыва сверхновой неподалеку. Или какого-нибудь гамма-всплеска, направленного непосредственно в нашу сторону.

Не исключено, что и тревожиться-то особенно не о чем – в смысле грядущей инверсии. Но ученые на всякий случай пугают. Правда, весьма противоречиво. Одни обещают переполюсовку «хоть завтра», другие — через 2 тысячи лет, третьи - через 200 тысяч, а четвертые — аж через 25 миллионов лет. А пятые вообще ничего не обещают.

И самое успокоительное: даже предполагая, что инверсии магнитного поля все-таки случались в прошлом, следует признать, что жизнь на Земле сохранилась. Возможно, магнитные катаклизмы не столь страшны, как их некоторые малюют. А возможно, жизнь куда более устойчивая, чем принято считать. Или инверсии — это все-таки заблуждения мнительных энтузиастов.