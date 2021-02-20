Похороны Андрея Мягкова 20 февраля 2021: фоторепортаж

В Москве завершились похороны Андрея Мягкова 20 февраля 2021 Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 20 февраля у здания МХТ имени Чехова начали собираться друзья и поклонники великого артиста Андрея Мягкова. На подступах к театру выстроилась огромная очередь.

В 10.00 утра двери театра открылись и зрительный зал постепенно заполнился. Гроб народного артиста, как и положено, был установлен на сцене в окружении многочисленных венков: от президента России Владимира Путина, министра культуры Ольги Любимовой, киноконцерна «Мосфильм» и других московских театров.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Над сценой установили экран, на котором последовательно сменялись черно-белые фотографии артиста.

По состоянию здоровья на прощание не смогла прийти жена Мягкова Анастасия Вознесенская. С ней артист прожил 57 счастливых лет и скончался у нее на руках. Поэтому в первом ряду, где обычно сидят родственники, были коллеги Мягкова. Среди них его ученики и партнеры по спектаклям: Евгений Киндинов с женой Галиной, актриса Евгения Добровольская, хореограф Алла Сигалова, режиссер Марина Брусникина.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Гражданскую панихиду вел ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Многие из тех, кто выходил к микрофону, отмечали, что Андрей Мягков был очень глубоким и серьезным человеком, который не любил впускать в свою жизнь посторонних. Его нельзя было назвать компанейским и простым в общении, зато на сцене он преображался и вмиг становился легким и обаятельным.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Прощание с артистом завершилось аплодисментами и минутой молчания. Затем прошло отпевание в храме в Воскресения в Брюсовом переулке. Похоронили Андрея Мягкова на Троекуровском кладбище.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ