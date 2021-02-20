Дюжина квартир, шедевры живописи и миллионы на счетах: какие богатства делят Петросян и Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спустя два года судебный процесс по разделу совместного имущества звездной пары наконец возобновился. Все нажитое непосильным трудом, вплоть до столового серебра, подсчитано и оценено: описание этих роскошеств заняло более 500 страниц и заставило присвистнуть от удивления не только экспертов, но и работников суда. За три десятка лет в браке звезды "Смехопанорамы" заработали приличное состояние, которое после развода предстоит поделить.

О каких богатствах спорят Евгений Петросян и Елена Степаненко, адвокаты не раскрывают: все детали судебной экспертизы - тайна за семью печатями. Однако, за три года, что длится судебная тяжба, юристы не раз публично упоминали активы пары. "Елена Степаненко хочет 10 из 12 квартир", "У Степаненко на счетах обнаружились 400 тысяч долларов, по несколько тысяч евро и миллионов рублей", - откровенничал звездный защитник Сергей Жорин, представляющий интересы Петросяна. Да и документы в прессу просачивались: так, например, в распоряжении "КП" в свое время оказалась опись картин экс-супругов с итоговой стоимостью под миллиард рублей. Получается, предметы искусства из "личной Третьяковки" звезд сопоставимы со стоимостью всех объектов недвижимости.

Еще одна настоящая сокровищница - библиотека Петросяна и Степаненко. В ней юмористы собрали аж 2,5 тысячи книг: сборники анекдотов 19 - начала 20 веков, сатирические журналы конца 1890-х годов, юмористические рассказы Аверченко, Зощенко, Тэффи. А жемчужина коллекции - пятитомная «Энциклопедия весельчака» (1871–1873), вместившая в себя пять тысяч анекдотов.

Мы решили подсчитать все имущество, что за несколько лет упоминалось в прессе обеими сторонами и обнаружили, что общая стоимость семейных ценностей может превышать 2 млрд рублей. Впрочем, сейчас уже адвокаты опровергают названные ранее суммы: мол, бывшие супруги, конечно, люди небедные, но ни о каких миллиардах речь не идет.

СПРАВКА "КП"

Что делят Евгений Петросян и Елена Степаненко

Имущество, которое предстоит поделить бывшим супругам Евгению Петросяну и Елене Степаненко. Фото: Рушан КАЮМОВ

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